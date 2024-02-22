Скандалы: Прецедент «Рольфа»

Компанию Вадима Мошковича «Русагро» заподозрили в тех же хитрых приемах, что и фирму Сергея Петрова

Похоже, российское государство всерьез взялось за возвращение своего имущества, в свое время «подаренного» разного рода коммерсантам, приватизаторам и прочим «деловым» людям. Пока они работали в стране, платили худо-бедно здесь налоги, вкладывались в развитие инфраструктуры и социальной сферы, власть закрывала глаза на те или иные их грешки. Но сегодня, после начала СВО, когда был запущен процесс переформатирования элит, в том числе бизнес-прослойки, прежней снисходительности ожидать не приходится.

Самые хитрые из представителей делового сообщества, стоявшие одной ногой в РФ, а в другой на Западе, попытались перекинуть в Европу состояние, нажитое «непосильным трудом», последствия чего понятны для российской экономики. Чтобы предотвратить бегство капиталов, государство пошло на те же понятные меры, примером чему служит ситуация с компанией «Рольф», крупнейшим автодилером России. Вчера стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга истребовал активы фирмы в пользу государства. Дело в том, что владелец «Рольфа» — беглый олигарх Сергей Петров, с помощью офшорных схем активно выводил прибыль от деятельности предприятия, а также, будучи обладателем депутатского мандата, лишь фиктивно оформил бизнес на своего сына, но продолжал активно руководить компанией, в том числе из-за рубежа.

Еще раньше, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом передал акции «Рольфа» во временное управление государства.Таким образом, создан прецедент не только по удержанию в отечественной собственности имущества иностранных владельцев, но и тех компаний, которые созданы россиянами, пускай и бывшими.

Прецедент этот важен, поскольку одним «Рольфом» дело может не ограничиться. Есть немало шустрых олигархов разного уровня, которые, в свое время получив значительную поддержку от государства, хотели бы повторить путь Петрова – перебравшись на Запад, оттуда руководить бизнесом в России, перекачивая прибыль в Европу, или даже переводя туда свои активы.

Эксперты отмечают, что среди компаний, находящихся в зоне риска, находится, например, холдинг Вадима Мошковича «Русагро». В прессе уже писали, что «Русагро» получила десятки миллиардов рублей от российского государства, в частности, из бюджетов субъектов федерации,в виде разного рода субсидий в виде компенсаций на те или иные расходы, а также по госконтрактам. Только за 2021-2022 гг. в «Русагро» перевели более 20 миллиардов рублей субсидий.

Но при этом основные активы холдинга зарегистрированы в офшорах, в частности на Кипре. То есть получается парадоксальная ситуация: компания работает в России, пользуется щедрой поддержкой государства, но предпочитает хранить активы за рубежом, причем не просто за рубежом, а в Европейском союзе, сегодня враждебном РФ. Одновременно ее владелец пытается добиться в Европейском суде снятия с себя санкций, чтобы иметь возможность жить заграницей, и утвердиться там как лояльный враждебным России структурам резидент. Он указывает в показаниях Европейскому суду, что не имеет отношения к власти, отказывается от поддержки ее политики.

На что рассчитывает Вадим Мошкович – непонятно. Курс российского государства на ближайшие годы определен: никакой терпимости к «шалостям» с собственностью, никакого вывода активов в сложное для страны время, никакого заискивания ни перед дядюшкой Сэмом, ни перед европейцами, чтобы им понравиться, чтобы их задобрить, чтобы они «простили» и сняли санкции.

Любая попытка заниматься махинациями с собственностью, уводить акции и капитал зарубеж, особенно в недружественные страны, будет караться весьма болезненно. Действующие законы позволяют временно передавать в управление государства, обращать в его доход, и просто национализировать такие предприятия и бизнесы.

«Русагро» создана как компания не на голом месте, а путем скупки бывших государственных сахарных заводов. Соответственно, государство расставалось со своей собственностью не ради личного обогащения Мошковича и его детей, проживающих также не в России, а для эффективного управления собственностью в интересах всего населения страны. Если правительство видит, что российские собственники не понимают правил игры – достаточно прозрачных и ясных, то санкции – уже не европейские, а свои, отечественные, последуют незамедлительно.

Максим Беляев