В феврале в России уровень годовой инфляции оставался стабильным на отметке 7,57 процента

Согласно отчету Минэкономразвития, за период с 13 по 19 число, индекс потребительских цен вырос на 0,11%, причем за предыдущие семь дней рост составил 0,21%. С начала месяца инфляция составила 0,43%, а с начала года — 1,29%.

В секторе продовольственных товаров за неделю наблюдался рост цен на 0,25%. Цены на фрукты и овощи в среднем поднялись на 1,35%, по оценкам Росстата — на 1,4%, в то время как на другие продукты подорожали на 0,15%.

Непродовольственные товары в среднем стали дешеветь на 0,04%. Электро- и бытовые приборы подешевели на 0,45%, бензин — на 0,02%, а дизель — на 0,09%.

Сектор регулируемых, туристических и бытовых услуг замедлил рост цен до 0,07%, в сравнении с 0,58% на предыдущей неделе. Минэкономразвития связывает это с резким снижением роста цен на авиабилеты с 8,21% до 0,12%. Бытовые услуги подорожали на 0,15%.

16 февраля Банк РФ подтвердил ключевую ставку на уровне 16%. В своем коммюнике регулятор отметил необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к уровню в 4%.

Ранее ключевую ставку поднимали пять раз подряд, всего на 850 базисных пунктов. В декабре 2023 года ставка увеличилась с 15% до 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее высказывала планы по снижению ключевой ставки по мере приближения инфляции к 4%. Минфин РФ в декабре прогнозировал инфляцию на уровне 4,5% в 2024 году, а за прошлый год инфляция составила 7,59%.