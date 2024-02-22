Ученые из Сан-Хоче: Нейросети пытаются понравиться людям

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что агенты искусственного интеллекта (ИИ), основанные на нейросетях, могут изменять свой стиль общения, чтобы завоевывать доверие людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Management Science (MNSC).

Один из авторов работы, Ян Ву, отмечает: “Человек может заслужить доверие других людей, обучаясь этому методом проб и ошибок. ИИ может действовать точно так же.”

Исследователи доказали, что агенты ИИ способны автономно разрабатывать стратегии, чтобы убедить окружающих в своей надежности. Кей Ютчен, соавтор исследования, добавляет: “Поскольку социальное поведение агентов ИИ может эндогенно определяться посредством интерактивного обучения, оно также способно предоставить нам новый инструмент для изучения поведения в сценариях, когда необходимо принимать решения и добиваться сотрудничества.”