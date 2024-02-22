Российское правительство разрабатывает меры поддержки отечественных компаний за рубежом

В ответ на ужесточение вторичных санкций и сокращение несырьевого экспорта, правительство РФ разрабатывает новые меры поддержки для отечественных компаний, активно действующих за рубежом.

Вчера в Госдуме были приняты в первом чтении поправки к закону о промышленной политике, направленные на расширение господдержки на контракты комплексных инвестиционно-строительных проектов в “дружественных” странах. Цель заключается в поддержке присутствия российского бизнеса на международных рынках путем создания производственных объектов и логистической инфраструктуры.

Поправки предусматривают выделение льготного финансирования таким проектам, учитывая также интерес компаний к страхованию рисков. Однако за господдержку подрядчики должны будут соблюдать условия по минимальной доле использования российской продукции в проектах.

Поправки к закону “О промышленной политике” также охватывают комплексные инвестиционно-строительные проекты российских компаний-подрядчиков за рубежом, что является ответом на ужесточение вторичных санкций и увеличение рисков для контрагентов российского бизнеса.

Среди проектов, на которые распространяются меры господдержки, включены создание бондовых складов, транспортно-логистических центров, промышленных кластеров и портовой инфраструктуры, включая морские порты и транспортные терминалы.

Поправки к закону также вводят возможность установления правительством минимальной стоимостной и количественной доли использования российской продукции в данных проектах.

Важно отметить, что данные поправки не включают перечень конкретных мер поддержки, а скорее определяют методологические аспекты применения уже существующих мер, что не требует дополнительного финансирования. Объем субсидий и льгот для поддержки подрядчиков будет определен в рамках инструментов нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”.

В контексте пересмотра экспортного нацпроекта, который действует до 2024 года, также обсуждается возможность введения новых мер господдержки, по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Зампред комитета Госдумы по промышленности Александр Спиридонов предложил включить конкретные меры поддержки в проект поправок ко второму чтению и сделать требования к минимальной доле использования российской продукции обязательными.