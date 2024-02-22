Россиян будут штрафовать за приобретение товаров и услуг, которые рекламируют иноагенты

С 1 марта россияне, которые купят товары или услуги, реклама которых появлялась на ресурсах иностранных агентов и нежелательных организаций, будут подвергаться административному штрафу в размере 300% от стоимости покупки.

Таким образом государство намерено бороться с финансированием антироссийской деятельности.

Ответственность за мониторинг рекламы на каналах иноагентов лежит на самих потребителях, объясняет новую норму адвокат Роман Лялин. Прежде чем пойти в магазин, приобрести онлайн-тренинг или заказать доставку товара в онлайн-маркетплейсе, необходимо убедиться, что в последние 24 месяца никто из лиц, признанных иноагентами или ассоциированными с ними, не размещал у себя рекламу данного товара. На первый раз за нарушение этого правила можно будет отделаться штрафом, однако рецидивист, регулярно покупающие такие товары, могут быть обвинены в работе на недружественную организацию.

– Лучше всего, конечно, вообще воздержаться от каких бы то ни было покупок, – говорит адвокат. – Но если приспичило, то не поленитесь потратить пару часов своей жизни, чтобы убедиться, что ваши деньги в конечном итоге не получит иноагент. Со временем государство создаст единый реестр товаров, которые нельзя будет приобретать, но пока что данная забота целиком лежит на гражданах. В конце концов, ваша свобода или несвобода – это ваша личная ответственность.

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