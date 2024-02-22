Диетолог рассказала о пользе рыбы в борьбе с атеросклерозом

Врач-диетолог Марина Макиша связывает появление тромбоза с повышенным холестерином и атеросклерозом. Эти проблемы ухудшают состояние сосудов, делая их жесткими и подверженными разрушению. Холестериновые бляшки, накапливающиеся внутри сосудов, ухудшают кровоток и способствуют сгущению крови, что увеличивает риск тромбообразования.

В интервью «Доктору 24» Макиша рекомендует употреблять жирную рыбу, такую как сельдь или скумбрия, не реже трех раз в неделю по 50–100 граммов. Эти рыбы содержат омега-3, которые регулируют уровень холестерина и поддерживают сосуды в хорошем состоянии.

Для улучшения состояния сосудов и сохранения их эластичности полезно употреблять продукты, богатые витамином С, такие как апельсины, киви и шиповник.

Макиша советует взрослым людям проверяться на склонность к тромбозу, выполняя анализы на вязкость крови и коагулограмму. Особенно высокий риск тромбоза у людей с ожирением и низкой активностью.