 

Рупор кремлевской пропаганды: Движение “Я-Мы Фургал” признано экстремистским

22.02.2024, 10:05, Разное
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Если еще помните про Фургала и связанные с ним протесты, то Хабаровский суд признал движение "Я-Мы Фургал" экстремистской организацией.
Так сказать в догонку. Фургал ныне отбывает срок за убийства (завалили двух комерсов в рамках передела рынка торговли металлолом) совершенные по его заказу до того, как он стал губернатором. Сидеть ему еще примерно 20 лет.
На днях был также задержан и этапирован в Хабаровск бывший депутат городской думы Комсомольска-на-Амуре Паньков, который будучи участником движения "Я-Мы Фургал" занимался публичной дискредитацией ВС РФ уже имея штраф за дискредитацию.

Источник: Colonel Cassad


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