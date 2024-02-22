 

Мнение: О необучаемых… Грядёт полный π-ц?

22.02.2024, 10:01, Разное
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Они считают себя ох… какими умными — всё из-за привилегированного положения в «перевёрнутом» нашем мире. Но по факту…

Необучаемые же. Неспособные учиться ни на своих победах, ни тем более — на поражениях. Последних, надо признать, было немало в последнее время.

Но — игнор горьких уроков, тупая самонадеянность и добро пожаловать на те же грабли. Только ещё хуже.

Впрочем, чего ещё от этих продуктов отрицательного отбора можно было ожидать?

Пишут, что в течение ближайших недель у Ирана может появиться ядерное оружие. Об этом сообщает в своём спецдокладе Institute for Science and International Security (ISIS). И это не ОБС, а вполне высокопрофессиональная организация, специализирующаяся на проблемах ядерного нераспространения. И вот она также присвоила Ирану рейтинг «экстремальная ядерная опасность». Исследователи сообщили, что в течение месяца иранцы способны произвести шесть атомных боезарядов а в течение полугода – ещё 12.

Выводы института следующие.”«Ядерный потенциал Ирана ещё никогда не был столь значительным. Широкомасштабная активизация проиранских прокси, вероятно, связана с близостью получения Ираном ядерного оружия для своих ракет»”.

Тектонические сдвиги, однако. И если эти ожидания оправдаются, начнётся полный π-ц. Потому что человечество как никогда близко подойдёт к прямому ядерному конфликту двух ближневосточных государств. Это вам не Индия с Пакистаном, которые пугать пугают, но всё же не хотят доводить дело до крайностей. И не безумный Ким, занимающийся ядерным шантажом за горсточку риса. Иран с Израилем — две религиозно ортодоксальных и чудовищно упёртых страны. Фанатики. Вот эти — могут и жахнуть.

А всё потому, что цивилизованные политики в другой части света решили «преподать урок» ещё одной ядерной стране. А до этого — пытались навязать свою волю другим странам, неядерным, через «гуманитарные бомбардировки». Вышло же, что посмотрев на весь этот творимый западом беспредел под лживыми и лицемерными лозунгами «восстановления международного права», все потенциальные жертвы новых крестовых походов Запада против конкурентов решили: «только ЯО даёт хоть какую-то гарантию не быть съеденным западными гуманитариями». И с утроенной силой стали вкладывать ресурсы в ядерные исследования.

Ну и теперь мир — на грани реального, а не бутафорского, о котором твердят натовские пропагандисты, ядерного апокалипсиса?

Ведь одним Ближним Востоком дело не кончится, если там полыхнёт?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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