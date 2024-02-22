На женщину напал рептилоид и изнасиловал ее

Эта история была недавно прислана исследователю странных существ Лону Стриклеру молодой жительницей Великобритании. После он связался с этой женщиной по указанным ею контактам и предложил пройти через регрессивный гипноз, если она хочет вспомнить больше деталей:

– Однажды ночью я проснулась в состоянии, похожем на затянутый спазм. Я не могла пошевелить ни единым мускулом своего тела, но ощущала, что на мне кто-то лежит.

Я изо всех сил пыталась пошевелиться, но все, что мне удалось, это слегка пошевелить пальцами. Я не могла повернуть даже голову. А потом я поняла, что ощущаю что-то большее, чем спазм. Это было глубоко внутри меня и от этого я ощутила себя грязной и подвергшейся насилию.

Потом меня схватили за горло и кто-то навалился на меня сверху. Мои собственные руки лежали по бокам моего тела, но нечто сжимало пальцами мое горло. Я все еще что есть сил пыталась вырваться из этого состояния спазма.

Я ощутила, как кто-то дышит мне в ухо и потом я услышала звук, похожий на рычание. Я могла разглядеть очертания чьей-то головы – большой вытянутой головы – совсем рядом с моим лицом.

Ощущение спазма начало понемногу проходить и я поняла, что это существо похоже на ящерицу или тритона. И оно как будто отражало на себе все, что было вокруг, наверное оно было в состоянии маскировки. Я не уверена в том, что именно я увидела, но ясно видела это на протяжении нескольких секунд. Это была рептилия.

Я зарычала на него в ответ. Точнее мне показалось, что я это сделала. Моя разум и мое тело пытались это сделать. Я оскалила на него зубы и тут поняла, что оно может читать мои мысли. Тогда я начала мысленно ругать его и высказывать ему всевозможные непристойности. Потому что я ощущала себя изнасилованой.

В следующее мгновение оно слетело с меня и встало сбоку от изножья кровати. Сквозь тонкую щель на оконных занавесках пробивался свет. Это были различные оттенки золотистого свечения, внутри котого плавали мелкие частички пыли или маленькие звездочки, которые двигались как маленькие яркие огоньки.

Это рептилоподобное существо было ростом около 6 футов (182 см) и я ощущала, что оно чувствует себя довольным собой и даже гордым тем, что оно сделало. Я попыталась сесть на кровати и снова начала мысленно ругаться на него.

Существо тем временем шагнуло в луч света и его ступни тут же исчезли в этом свете. Чем больше существо двигалось в свет у окна, тем больше оно исчезало. Когда оно совсем пропало, я ощутила себя расслабленной, но у меня все еще сохранялось ощущение, что мне сжимают горло. И я ощущала, что этот ужасный монстр надругался надо мной.

Следующее, что я помню, я проснулась и было солнечное утро. Я лежала в кровати и слышала как моя мама внизу на кухне моет посуду и занимается домашними делами. Я снова прокрутила весь ночной эпизод в голове и все еще у меня сохранялось ощущение того, как мне сжимали горло.

Я знала, что это произошло, мой разум, сердце и душа знали это. Но как я расскажу об этом матери? Кто бы поверил в такое? Я не знала, что делать.

Вскоре скончался мой отчим и когда я спросила маму, верит ли она в инопланетян, она рассказала, что мой отчим рассказывал ей, как он дважды видел НЛО у Брайтона, Восточный Сассекс. Он клялся, что это было реально, но рассказал об этом только моей маме.