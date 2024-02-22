За 40 лет пребывания США на Ближнем Востоке ситуация в регионе только ухудшилась

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Соединённым штатам лучше пересмотреть свою политику по конфликту между Израилем и Палестиной, пишет The American Conservative. Поскольку за почти полвека попыток урегулировать ситуацию, всё стало только хуже. До вмешательства Вашингтона поездка израильтянина в Газу не была чем-то невозможным. Все попытки Белого дома улучшить положение дел вели лишь к обострению напряжённости.



AP

На Ближнем Востоке сейчас слишком сильный контраст «между теми старыми добрыми временами и сегодняшним днём», пишет The American Conservative. Американское влияние на регион в попытках стабилизировать ситуацию сделало всё лишь хуже.

Автор статьи отмечает, как сильно изменился Иерусалим с 1986 года, когда он был там. Тогда в городе не было «ни контрольно-пропускных пунктов, ни заборов». Но сейчас, «после почти 40 лет непрекращающегося миротворчества», без них уже никак. Раньше «израильтяне, живущие рядом с Газой, ездили туда по выходным, это был совершенно другой мир».

Всё началось с первой палестинской войны, которая продолжалась с 1987 по 1991. Её целью была борьба против «оккупации Западного берега реки Иордан и сектора Газа». Предшествовал этому ряд происшествий между израильтянами и палестинцами. Этот конфликт, по мнению автора, «обратил силу Израиля против него самого и разрушил его хороший имидж». С тех пор западные государственные продолжают «безуспешные и пагубные попытки установить новый мир».

Жизнь ухудшилась как для арабского, так и для еврейского населения. Экономические и социальные связи между народами были разорваны. Мусульманская часть населения часто подвергалась обыскам. К сожалению, не обходилось и без убийств в ходе беспорядков.

США, как главный спонсор и защитник Израиля, конечно, попытался сразу урегулировать ситуацию. Попытки наладить мир были предприняты в 1991 в Мадриде, позже в 1993, но это ни к чему не привело. Печально то, что сейчас мир «не найти». Ситуация в октябре 2023 года лишь подтвердила это.

Действия Вашингтона оказали на это прямое влияния. Автор статьи, ссылаясь на Оруэлла, отмечает, то всё это были «искусственные перемирия». Также не стоит забывать «арабскую весну» (серия антиправительственных протестов, восстаний и вооружённых мятежей, охвативших большую часть арабского мира. – ИноТВ) 2011 года, когда сначала в США все были рады её итогам, но только потом осознали последствия. Все эти попытки навязать демократию приводили лишь к проблемам, но на Западе не расстаются с этой «утопической фантазией».

Так что если в Вашингтоне и правда хотят мира, мира между Палестиной и Израилем, мира на Ближнем Востоке, то нужно прекратить так «искать общее масштабное решение» всех проблем региона и вмешиваться в его дела.