Мнение: Музыкальная пауза

(включаем песни узбекских композиторов)

“Будучи в Оше (Южная Киргизия), я пристрастился к просмотру… музыкальных клипов. Дело в том, что там (все ж Ферганская долина, много этнических узбеков) вовсю вещает узбекское телевидение. Оно весьма своеобразное; как мне показалось, состоит в основном из показа старых индийских фильмов (еще советского периода) и как раз местной ориентальной музпродукции в духе восточного соцреализма.

ТВ там государственное. В Узбекистане вообще социализм, – соответственно, американскую пропагандистскую заразу и всякое там, прости Аллах, МТV ни в коем случае не приветствуют. Потому и клипы там… как бы сказать… не эмтвишные.

Вот один меня особенно очаровал. За два дня я его видел раза три – и все время откровенно, не побоюсь этого слова, наслаждался.

Клип, самом собой, о любви (тут уж, сами понимаете, пересечения с МТВ не избежать). Некая женщина летит в самолете и поет. Мотивчик так себе, этакое заезженное диско, но с легкими восточными завихрениями. Я совершенно честно не могу вспомнить, на каком же языке она пела? На узбекском или на русском?

Сама женщина сразу поражает своей, скажем мягко, далеко не первой молодостью: этакая смесь Ирины Аллегровой с Аллой Пугачевой, но еще лет на пять старше, с ощутимыми мешками под глазами, тоннами косметики на лице, очевидными излишками жира на всем теле (весу в певице ну всяко за центнер) – и с присущим всем трем «примам» лицом простой советской буфетчицы…

А сюжет клипа развивается: самолет-то, оказывается, маленький, ЧАСТНЫЙ, певица одна в нем летит – и поет о своей нелегкой женской доле… Но, не успевает она допеть даже первый куплет, как самолет приземляется (зритель тут же додумывает – «в аэропорту г. Ташкента»; но это не обязательно – может, вовсе даже Мехико или там Рио-де-Жанейро? ОРТ и в Узбекистане мыльные оперы показывает!) К трапу, натурально, подкатывает черный Мерседес, и тяжеловесная красотка, не переставая тянуть свое диско – садится и уезжает вдаль. Вот опять «Мерс» – он уже возле этакого импозантного особнячка за глухим забором; наметанный на Востоке глаз сразу ухватывает – нет, это все ж не Рио-де-Жанейро! это, господа, Ташкент, не иначе! «Мерс» въезжает в ворота, певица, допев, видимо, второй куплет – вылезает и заходит в дом. А там…

Боже, какой ужас! Что это за похотливый жирный, лысый мужик в тюбетейке? На вид ему явно за шестьдесят! Но подлец, в соответствии с поговоркой, не унимается. В большой комнате (гостиная, что ли?) кроме него мы наблюдаем еще и некую девицу, и старик с блудливой улыбкой – что бы вы думали…?

Нет. Всего лишь наливает охальнице шампанское в бокал! (девице на вид лет 20, она в этаком свободном сарафанчике, с налитыми грудями, оный сарафан разрывающими, – и скромница очаровательно смущается в обществе уважаемого человека).

Ах! Жирная тетка, которая только что вошла – явно в шоке. Старикан, впрочем, тоже. Видимо, от неожиданности он роняет бокал – и он падает В РАПИДЕ. (Просто что твой Тарковский!) Песенка, впрочем, звучит все так же – умца-умца – и до страшных переживаний героев ей, видимо, нет дела. А мы уже догадываемся, замирая: жирный старик-то -не иначе, муж! И песня, стало быть, не о чем-нибудь, а о нежной супружеской любви!!

Толстая героиня не выдерживает! Нет! Она бежит, бежит оттуда, от изменщика-мужа! Бежит куда-то по коридору, вбегает в другую комнату, потемнее (видимо, свою спальню), кидается на кровать – и замирает (а песенка тем временем – умца-умца – звучит все так же меланхолично, ни капли не изменив ритма).

Героиня лежит, она страдает. Вот начинают появляться черно-белые кадры – это она вспоминает.

Вспоминает, понятно, не что-нибудь – а светлые моменты своей счастливой супружеской жизни…

Испорченный нашим муз-ТВ и гнилым Западом зритель ждет тут, понятно, появления того же мужа – но уже в виде юного джигита, кого-то вроде незабвенного Саида из «Белого Солнца» или же пылкого красавца-«Ромео» из «В бой идут одни старики»…

Ничуть не бывало! В светлых грезах толстой, лежащей на кровати макияжем вниз тетки фигурирует все тот же, нисколько не изменившийся жирный старикан – но теперь уже серьезный, без похотливой улыбки: вот он ест плов, вот качает нашу (тоже не менее обрюзгшую, но все же радостно улыбающуюся) певицу на детских качелях; вот копает землю, а вот строго и важно говорит с кем-то, не иначе – распекает и дает указания…

Песенка к этому моменту звучит уже как-то умиротворенно. На глазах у женщины высыхают слезы; она наконец понимает: да что там! Подумаешь, бокал шампанского налил! А ведь на качелях-то как качал… Ии-эх!

И она на глазах перерождается. Нет, господа! Это уже не прежняя истеричная стерва!

Она поняла свою ошибку. Вот она встает – и идет обратно. Заходит в ту же гостиную. Старичок сидит все там же. Видно, как он удручен такой странной вспышкой своей супруги (Наглой девицы в сарафанчике, понятно, уже и след простыл). Да и полно: БЫЛА ЛИ наглая девица? Может, никакой девицы-то и не было?!

И Он видит, как в комнату с нелепо радостным видом вплывает супружница. Все забыто! «Вот так Любовь в очередной раз побеждает смерть».

Старичок расплывается в щедрой восточной улыбке. В окна вовсю жарит ненасытное узбекское солнце. Зной, истома… Конец песни.

Ну? Разве не красота?

P.S. Потом мне немного рассказали об этой местной Аллегровой. Оказывается, она чуть ли не любимая певица Каримова, считается в Узбекистане кем-то вроде «местной Пугачевой» – в том смысле, что у нее свой клан, военная дисциплина, полный контроль над музыкальным вещанием и никакие “юные узбекские таланты” не имеют ни малейших шансов пробиться, если не угодят этой “королеве красоты”. К сожалению, фамилию я запамятовал” (2005)

Найти сам клип не могу – пост из 2005 года, 19 лет назад. Тогда я некоторое время работал в Киргизии, объехал ее практически всю, побывал вот и в Ферганской долине (там еще в тот период Тюльпановая Революция произошла, кто помнит). Искал свои записи о Мурзе, вот, наткнулся на эту “узбекскую”, накатила ностальжи…

Насчет клипа – могу только попросить своих узбекских и киргизских читателей – может, кто-то вспомнит хотя бы, что за певица – тогда вместе поищем.