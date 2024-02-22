Мнение: О новой угрозе для Путина… Ему всё-таки — кранты?
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Аристотелю приписывают правило, что «природа не терпит пустоты», хотя на самом деле фразу популяризовал Рабле. Ну а русский народ и без тлетворного влияния Запада смекнул, что «свято место пусто не бывает». И несвято — тем более.
Не успел ещё один лидер российской оппозиции почить в Харпе, как ему на смену пришёл другой. Тоже из России, а не откуда-то там из забугорья. И тоже на букву «Н», кстати.
Он уже показал себя настолько грозным соперником нынешнего президента России, что… тот «приказал» своего нового визави банально вычеркнуть из бюллетеней для голосования. Что ЦИК и сделал, «придравшись» к подписям.
Но ведь настоящие борцы с Режимом™ не сдаются, верно. Вот и этот — не сдался. И даже нашёл мужество подать иск в суд. Поспорить с самим Нацлидером™, пусть и заочно.
Ну и вот.
Верховный #суд РФ признал законным отказ ЦИК допустить Бориса Надеждина — как вы уже наверняка догадались, сказанное выше было о нём — до выборов президента России-2024. Сам политик на заседании не присутствовал, так как вместе с семьёй уехал в заграничный отпуск.
Пожалуй, это всё, что нужно знать о российских борцах с Режимом™?
Или ещё остались сомнения и надежды?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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