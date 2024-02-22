 

Конгрессмены требуют от Байдена прекратить преследование Ассанжа

22.02.2024, 3:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Группа из 16 законодателей написала письмо президенту Байдену, в котором призывает его прекратить уголовное дело против основателя WikiLeaks, пишет Fox News. В эту группу вошли конгрессмены из обеих партий, они называют судебное преследование ненужным и предупреждают, что это дело чревато криминализацией работы свободной прессы.

И пока Джулиан Ассанж борется со своей экстрадицией за границей, здесь дома по-настоящему маловероятная двухпартийная коалиция законодателей призывает президента Байдена прекратить уголовное дело против основателя WikiLeaks. 

Это редкий момент двухпартийности в разгар работы исторически репродуктивного конгресса. В письме президенту группа из 16 законодателей, включая Ильхан Омар, Ранда Пола, Александрию Окасио-Кортес, Марджори Тейлор Грин, называют судебное преследование Ассанжа ненужным. 

Далее они предупреждают, что это дело чревато криминализацией работы свободной прессы. К нам присоединяется один из тех законодателей, конгрессмен Мэтт Розендэйл. Господин конгрессмен, спасибо, что вернулись к нам на шоу сегодня утром. 

Вы настаиваете на том, чтобы администрация Джо Байдена отозвала запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Вы считаете, что он должен выйти на свободу? 

МЭТТ РОЗЕНДЭЙЛ, конгрессмен: Да, Марки. Мы стали свидетелями, как на свет вышло очень много информации, которая показала, если честно, что наши американские военные делали вещи, которые им не следовало делать. В частности, некоторые удары, которые происходили. И много другой информации, которую Джулиан Ассанж раскрыл людям во всём мире. А сильные мира сего не любят, когда их разоблачают. Им не нравится дневной свет. 

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.  


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