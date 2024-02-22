 

Мнение: О Крыме и рыбе… Что более истории ценно?

22.02.2024, 3:15, Разное
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Немногие помнят, что нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин вообще-то начинал политическую карьеру как сторонник блока «отечество» Лужкова-Примакова и, соответственно, противник нынешнего президента Владимира Путина, чьей опорой в 1999 году было собранное с бору по сосенке движение «Единство». И с тех времён про него ходит байка, что когда бывшему саратовскому чиновнику выписывали мандат депутата Госдумы, его попросили уточнить, кто он такой.
— Володин, — робко отозвался будущий спикер.
— Да мы здесь все «Володин», — последовал громкий ответ. — Фамилия твоя как?

Видимо, с тех пор он не абы какой, а именно «Володин» Володин. Что проявляется даже в мелочах, а не только в «Есть #Путин — есть #Россия, не станет Путина — не будет и России».

«[Владимир] #Путин вернул #Крым России, и он навсегда войдёт в историю как Президент, который вернул нашу территорию, защитил Новороссию. И это опять он, это его решение исключительно: вернул нам нашу рыбу! Потому что её 68 лет ели англичане бессовестные. Объявили нам #санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески.

Вот теперь пускай худеют, умнеют!»

Иногда лучше жевать сопли, чем говорить, верно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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