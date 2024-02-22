 

Мнение: О сержанте Морозове, блогере «Мурзе»… Почему все молчат про это?

22.02.2024, 2:00, Разное
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О гибели в зоне СВО российского военного, сержанта 4-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Морозова, намного более известного широкой общественности в качестве блогера с позывным «Мурз», сказаны уже тысячи слов и пролиты декалитры слёз. В том числе крокодильих. Но среди всей этой словесной шелухи нет одного, очень важного.

Словно бы все, и друзья, и враги, и гонители, и соратники, дружно сговорились молчать об этом.

А это реально важно.

Если действительно погиб военнослужащий, входящий в состав 4 омсбр 2 гв. АК, в/ч 40318, то почему нет сообщений ни от ГВП России, ни от ВСУ СК России не то, что о возбуждении уголовного дела, но хотя бы о начале доследственной проверки?

Нет не только в лентах новостей российских ИА. Но вообще нигде. Ни у «соратника» Владимира Грубника, ни у «военкоров», ни даже у «врагов».

Что случилось?

Где тело?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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