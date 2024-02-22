Мнение: Навстречу выборам!

“В 1937 году, стоя в очередях, люди прекрасно помнили НЭП, с магазинами и кафе в каждом доме. А как, вы думаете, народ реагировал на указ об увеличении рабочего дня на один час и сокращении выходных БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ? А на закон, уголовно карающий за 20-минутное опоздание, и это при том, что в нерабочее время люди часами стояли в очередях за хлебом, спичками, мылом? Про деревню и не говорю. Все советскую власть ненавидели, Сталина крыли последними словами. Почему же советская власть держалась? А почему держалась власть немцев во Франции? В польском генерал-губернаторстве? Или Вы считаете, что у поляков или французов был “энтузиазм”? Слов нет, процент распропагандированных дурачков в СССР был: школьники, дети номенклатуры, выдвиженцы. Но “массовая любовь к Рябому”… Чего ж в 1956 никто не пикнул? НИКТО. Разве что грузины, но это понятно.

Люди, выдвигающие Сталина сейчас, тоже не настолько глупы, чтобы всерьёз рассчитывать на массовый сталинизм. Им надо замазать сталинизмом русских, отсечь русскую интеллигенцию от русского народа. Пять процентов интеллигентов купятся – и хорошо. на них будут указывать указкой: вот они русские интеллигенты, вот они. А ещё лучше заставить пять процентов интеллигентов орать что они ненавидят интеллигентов. Это вообще подарок”.

Угадайте с трех раз, кто это написал. И когда. Подсказка: купились не 5% интеллигентов, а почти все, в том числе и автор вышеприведенных строк.

Кстати, забавно – но ведь Мурз и тот же Гиркин именно то, о чем написано в первом абзаце, считали идеалом и образцом того, к чему должна стремиться нынешняя Россия. И очень обижались, что движение к идеалу идет не так быстро, как им бы хотелось.