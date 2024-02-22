 

Политический разлад в США добавляет Путину уверенности в своих действиях

22.02.2024, 0:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя всё более уверенно на фоне успехов российских войск на поле боя и бездействия США в отношении одобрения конгрессом военной помощи ВСУ, пишет издание The Hill. В то же время Путин не питает иллюзий по поводу того, что в Вашингтоне могло измениться мышление, ведь, несмотря на внутренние дрязги и споры, подавляющее большинство как демократов, так и республиканцев твёрдо стоят на стороне Киева. Как бы то ни было, политические и тактические победы РФ повлияли на настроение российского лидера в лучшую сторону.


AP

Взятие Авдеевки стало первой значительной военной победой российских войск на Украине за несколько месяцев. Сдача города украинскими солдатами является не только символической, но и стратегической потерей для ВСУ. В то же время республиканцы продолжают блокировать законопроект о выделении военной помощи Украине в конгрессе, пишет газета The Hill.

Помимо этого, Владимир Путин ворвался в американскую политическую и общественную жизнь, встретившись с Такером Карлсоном для редкого интервью западному журналисту, заявив при этом, что он предпочёл бы, чтобы Джо Байден победил на грядущих ноябрьских президентских выборах в Соединённых Штатах.

По мнению политических экспертов, российский лидер и РФ в целом «вновь обрели уверенность», которой они обладали до начала спецоперации на Украине, и главным образом это происходит из-за задержки согласования и отправки американской военной помощи для формирований ВСУ. В этой связи Путин «может быть уверен», что перспективы РФ «улучшатся», поскольку разлад во внутренней политике США стал для Кремля величайшей возможностью добиться успехов в войне с Западом и в конечном итоге бросить вызов Вашингтону, отмечает автор статьи.

Частично стратегия Москвы состоит в том, чтобы измотать противника и укрепить позиции российских войск в ожидании, когда западные союзники Украины устанут ей помогать. Джо Байден недавно заявил, что он не уверен, что ещё один город не падёт из-за задержки одобрения конгрессменами выделения помощи Киеву.

С точки зрения Кремля, может показаться, что трещины в поддержке Украины со стороны США наконец-то начинают расширяться. Однако Москва также прекрасно осознаёт, что поддержка Киева в целом в американском истеблишменте остаётся сильной, несмотря на внутренние дрязги и споры по поводу наведения порядка на границе с Мексикой.

По мнению источников газеты, Путин понимает, что отсутствие американской помощи Украине является результатом политических игр в Вашингтоне, а не изменением мышления американских политиков, поскольку на Капитолийском холме подавляющее большинство республиканцев и демократов поддерживают ВСУ. Как бы то ни было, политические и тактические успехи РФ повлияли на настроение Путина в лучшую сторону, подчёркивает издание The Hill.


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