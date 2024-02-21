 

Рупор кремлевской пропаганды: Самоубийство Андрея Морозова

21.02.2024, 23:49, Разное
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Сегодня покончил жизнь самоубийством сержант 4-й бригады ВС РФ Андрей Морозов  (он же известен с 2014 года как "Мурз" https://t.me/wehearfromyanina), который много лет занимался поставками военной гуманитарки (в основном связь) на Донбасс. За эти годы с точки зрения поставок на фронт сделал немало. В том числе и с точки зрения популяризации военного волонтерства. Информацию о смерти подтвердил волонтер  Владимир Грубник https://t.me/ghost_of_novorossia/20537

Как пишут https://t.me/genshtab24/48348, в течение длительного времени перед суицидом подвергался травле в сети за критику действий командования на Донецком направлении.
Свою записку о причинах самоубийства Морозов оставил в сети https://t.me/wehearfromyanina/3495

Я лично общался с Мурзом последний раз помоему в 2016 году. Был спор вокруг давно забытого опорного пункта "Алмаз" (если не ошибаюсь с названием), где Мурз опираясь на заявления украинского волонтера Мысягина утверждал, что я приукрашиваю действительность и ситуация на Дебальцевском направлении хуже чем написано у меня. После этого уже не общались оставшись каждый при своем мнении. Сейчас все это конечно являтся старой чепухой – нет уже ни Дебальцевского направления, ни пресловутого "Алмаза".
Безотносительно медийной деятельности Мурза, главное что он делал, это была помощь фронту, причем она была и до и после начала СВО. С 2014 года придерживаюсь линии, что кто хочет и может – помогает Донбассу. Кто не хочет и не может – ищет оправдания. Мурз хотел, мог и помогал.

СВО со всеми ее внутренними и внешними проблемами это не спринт, а марофон. Андрей Морозов не нашел в себе сил бежать дальше и сошел с дистанции, хотя мог сделать еще много полезного. Вероятно, эмоциональное выгорание достигло определенного предела, судить о психиологических причинах такого решения не берусь, близко его не знал.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad


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