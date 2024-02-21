Игра текстур и нейтральные тона: с чем комбинировать белые брюки зимой

Белые брюки считаются повседневной летней одеждой. Часто их носят с полосатыми матросскими топами, пробковыми сандалиями и корзинами из рафии. Однако их можно с успехом носить даже зимой. Более того, с ними можно создавать стильные и элегантные образы.

Как выбрать

При выборе белых брюк в первую очередь нужно обратить внимание на фасон. Модель должна хорошо сидеть на фигуре и скрывать недостатки. Прямые белые брюки в целом удлиняют фигуру, особенно если носить их с обувью на каблуках. В целом прямые белые брюки визуально удлиняют фигуру, особенно если носить их с каблуком. Обратите внимание и на материалы, чтобы обеспечить тепло в холодное время года.

Создать контраст с помощью темных цветов

Если вы решите носить белые брюки зимой, они могут стать интересной частью вашего наряда. В верхней части рекомендуем остановить свой выбор на блузках темных цветов, например черного, темно-синего, серого или темно-фиолетового. Этот контраст создаст сбалансированный и элегантный внешний вид.

Многослойные наряды для комфорта и тепла

Белые брюки можно носить с толстым свитером и курткой, подходящей для холодной погоды. Не стоит забывать о сезонных аксессуарах, таких как шапка, шарф и перчатки, которые дополняют образ и делают его изысканным. Хорошая идея – термобелье, согревающее на протяжении всего дня.

Полностью белый образ

Белый наряд с головы до пят – это классика, которая не выходит из моды. В холодное время года нужно носить такой наряд с осторожностью, но для похода в ресторан он подойдет идеально. К тому же не придется беспокоиться о сочетании цветов. К такому наряду следует выбрать простой макияж, который подчеркнет естественную красоту.

Игра с разными текстурами

Белые брюки отлично подойдут для составления стильных зимних нарядов, если поиграть с сочетаниями разных фактур. Их можно носить с трикотажными, бархатными, кожаными, кашемировыми изделиями для придания образу дополнительного стиля.

Нейтральные тона

Можно надеть светлые брюки нейтральных тонов – бежевые, светло-серые или бледно-голубые. Эти оттенки подойдут для создания культового зимнего наряда, к которому можно добавить пару подходящих ботинок и пушистый шарф.