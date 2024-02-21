Мнение: Ради борьбы с Россией США заставляют Северную Европу страдать

1. За дружбу с США надо платить. Финляндия уже потеряла несколько миллиардов евро (сотен миллиардов рублей) на одном только снижении объёмов экспорта в Россию (ссылка):



Экспорт из Финляндии в Россию резко упал — почти на 70 процентов за два года. Об этом со ссылкой на данные финской таможни сообщает РИА Новости.

В сообщении службы говорится, что за этот период страна сократила поставки в РФ и Центральную Азию на 68,9 процента, что стало третьим по величине снижением среди стран Европейского союза (ЕС). Если в 2021 году Финляндия поставила в Россию и центральноазиатские государства товаров на 3,9 миллиарда евро, то в 2022 и 2023 годах эта сумма последовательно сокращалась до 2,5 и 1,2 миллиарда евро.

Таможня отметила, что за период с 2021 по 2023 год финский экспорт в Россию упал вдвое больше, чем поставки в ЕС.

Это только верхушка айсберга. Больше проблем финской экономике приносит рост цен на энергию из-за сокращения поставок энергоносителей из России, а также снижение импорта леса и прочего российского сырья, игравшего исключительно важную роль для финской промышленности. Кроме того, снижение объёмов экспорта для современной Европы — это зачастую не сокращение прибыли, а необходимость закрывать производство. Что по цепочке влечёт за собой закрытие заводов-смежников, безработицу, снижение покупательского спроса и прочие экономические проблемы.

2. В продолжение истории об активах датской компании Карлсберг, включая пивной завод «Балтика», которые перешли под управление Росимущества. Датчане, спонсировавшие Киев после начала Спецоперации и поддержавшие санкции против России, сделали подсчёт первых убытков (ссылка):



…в отчете датской компании за 2023 год зафиксированы убытки от потери бизнеса в России в 47,75 млрд датских крон — это более 620 млрд рублей или около 6,4 млрд евро.

Здесь посчитали убытки от потери производства, активов и инвестиций за 19 лет работы компании в стране. Повлияло это и на годовую прибыль, которая снизилась до 990 млн евро.

Как видим, теперь полностью в распоряжении России оказались активы на сотни миллиардов рублей, от чего Россия получит ещё большую выгоду — работа заводов продолжается, а прибыль теперь будет оседать в России, а не выводиться в Данию.

Поучительная инвестиция. Отправили несколько миллионов евро воюющим против России боевикам, потеряли прибыль за несколько лет.

3. Телеграм-канал G-RANGERS пишет про предательские планы эстонцев (ссылка):

Эстония постоит АЭС? Как к этому отнесётся закрывшая атомную станцию Литва?

Январский опрос Kantar Emor показал, что 69% респондентов выступает за рассмотрение возможности строительства в Эстонии атомной электростанции с малым реактором.

Это самый высокий процент поддержки в Эстонии с момента начала исследований, заказываемых Fermi Energia с 2019 года. Процент людей, выступающих «безусловно за» также является рекордным (39%), превышая данный показатель во всех предыдущих опросах.

В конце прошлого года рабочая группа от министерства климата Эстонии рекомендовала строительство атомной электростанции. В этом году планируется обсудить этот вопрос в парламенте и правительстве страны.

Проект строительства АЭС на основе малых модульных реакторов получил рекомендацию от рабочей группы под руководством вице-канцлера министерства климата Эстонии. По его словам, атомная энергетика способна обеспечить стабильное энергоснабжение Эстонии для будущих поколений.

Напомню, что в Литве с советских времён работала Игналинская АЭС. Хозяева приказали литовцам её закрыть, и те с плачем закрыли, нанеся тем самым огромный ущерб собственной экономике. И вот теперь эстонцы хотят построить атомную станцию, обесценив тем самым страдания Литвы! Если построят, то Литва будет вынуждена покупать электричество у Эстонии со слезами обиды на глазах. Впрочем, с другой стороны, ничего нового. Терпеть обиды во имя дружбы с США литовцы привыкли уже много лет назад.