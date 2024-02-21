Рупор кремлевской пропаганды: Наши на коксохиме

Бойцы 114-й бригады ВС РФ на Авдевском коксохиме. Фото Андрея Филатова.

Вчера в Авдеевке официально завершилась зачистка. Но коксохим еще до конца не обследован – была информация, что отдельные отставшие ВСУшники еще могут оставаться в подземных помещениях.

Также завод еще не разминирован – разминирование Авдеевки началось еще 17 февраля и продолжается до сих пор. На полное разминирование коксохима может уйти несколько месяцев.

Тем не менее, уже сейчас туда тянут средства наблюдения и обеспечения действий БПЛА, что позволит усилить нажим на Степовое и Ласточкино, используя господствующее положения завода над местностью.

На текущий момент основная линия обороны противника – Бердычи-Орловка-Тоненькое.

В районе Степового, Ласточкино и Северного противник ведет сковывающие бои, стремясь выиграть время до завершения перегруппировки сил ВС РФ штурмовавших Авдеевку.

По Степовому – большая часть разрушенного поселка в серой зоне, наши сидят на восточных окраинах.

По Ласточкино – противник сидит в западной части поселка, далее серая зона и наши позиции у восточных окраин.

По Северному – атак с юга на Северное пока нет, основная проблема противника – в случае потери Ласточкино, Северное окажется в очень уязвивом положении. Поэтому уж сейчас враг укрепляет Тоненькое, куда можно будет потом отойти.

Переброска резервов противника на Запорожское, Авдевское и Купянское направление позволила ВС РФ усилить нажим на Угледарском направлении и добиться прогресса в Новомихайловке и Победе (последняя освобождена). хотя прямые атаки на угледарском участке снова успеха не принесли. Действия во фланг угледарской группировки очевидно являются более перспективными, нежели попытки проломиться к городу через разрушенные дачи и обширные минные поля в голом поле.

И о вопросе потерь в Авдеевском сражении.

Интересно, что вчера NYT заявило, что только пленными и прававшими без вести противник потерял при отступлении из Авдеевки около 1000 человек, что больше, чем писали наши военкоры, говорившие про несколько сотен плеенных. Официальная российская цифра безвозвратных потерь – убитые, пропавшие без вести, пленные – 2400 за 17-18 февраля.

Относительно общих потерь продолжает полемика с обеих сторон. Официально пока нет неких сводных цифр, которые например были после Артемовского сражения, когда было довольно быстро известно, что безвозвратные потери ЧВК "Вагнер" составили около 25 000 человек (напомню, что Пригожин это говорил открыто), а потери ВСУ от 65 000 до 72 000 (собственно, сражение не зря получило название "Бахмутская мясорубка"). В данном же случае можно подсчитывать потери как за 10 лет под Авдеевкой (первые бои еще в 2014 году с последующим "контр-страйком" в Авдеевской промке на протяжении многих лет), так и с февраля 2022 года когда началась СВО и наши части уже вели бои на Авдеевском направлении (где также несли потери), так и с осени 2023 года, когда началась закончившаяся в феврале 2024 года операция по срезанию Авдеевского выступа. Аналогичным образом мы не знаем о наших потерях в Запорожском сражении, где известны потери ВСУ (125 000 на южном направлении с июня по октябрь по оф.данным), но не знаем о наших потерях, которые по соображениям военной тайны не разглашают, хотя все понимают, что при таком сражении они были немаленькими. Собственено, закон о засекречивании военных потерь существует не просто так, отсюда и история с удаленными постами Морозова про якобы 16 000 санитарных потерь в Авдеевском сражении. Правда такова, что по понятным военным соображениям стороны не собираются информировать противную сторону о своих потерях. Так что если говорить о санитарных потерях в Авдеевском сражении они скорее всего были значительны, а каких-то документальных данных по факту по ним нет и не предвидится.

Так что статистику потерь как обычно узнаем уже после окончания войны, после которой будут проводится исследования вроде работы Кривошеева о потерях России и СССР в войнах XX века. Это же касается и потерь ВСУ., где разлет оценок вообще идет на сотни тысяч. Главное, чтобы в конце войны мы могли твердо знать, что понесенные потери были не напрасны.

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