Мнение: О смерти Мурза… Чему верить?

Я не принадлежу к тем, кто знали Андрея «Мурза» Морозова лично и не стану рассказывать «вы знаете, каким он парнем был». Но читать — читал. И первой реакцией на сегодняшние известия стало: «Не верю!». Ну, правда, человек, который 10 лет был практически на переднем крае, лиха нахлебался, смертей навидался, но никогда не сдавался — вдруг покончил с собой, словно какая-нибудь институтка, из-за выволочки от начальства и снесённого тг-поста? А тем более из-за «травли» со стороны тех, кого он презирал и с кем грызся жёстко и едко?

Хм-м-м…

Вы бы сами в такое поверили?

Так что, несмотря на все некрологи, вертится в голове мыслишка: «вдруг это какая-то инсценировка в стиле покойного бабченки, чтобы хоть так, через волну, через скандал — докричаться и достучаться».

Поэтому сейчас немного о другом.

«Мурз» — это в некоем смысле олицетворение той полупартизанской вольницы, которая процветала в республиках все 10 предыдущих лет. И которая сейчас вошла в дикое противоречие с процессом интеграции этих когда-то самопровозглашённых новообразований в состав России, с её Режимом™ и прочими заморочками. Когда «вдруг» оказывается, что дисциплина, субординация, уставы и проч. — не формальность и не пустые слова. Мог ли вписаться в неё Андрей «Мурз» Морозов, ранее от неё же сбежавший к настоящему делу?

Вопрос риторический.

Система™ отторгает всё чужеродное и либо осваивает без вреда для себя, либо перемалывает с огромным вредом для того, кто угодил в её жернова. Так что развитие ситуации в трагическом ключе с вольным скальдом из Янины было лишь вопросом времени.

Ну и опять же — чисто блогерская сторона.

Здесь есть одна тонкая грань, которую не все понимают, а многие и не хотят понимать. Что, как и зачем ты пишешь. Или, если предельно упростить, на чью мельницу ты льёшь воду, публикуя «правду»? Материалы «Мурза» слишком часто цитировала противная сторона, перевирала, перекручивала и в дальнейшем использовала в своей пропаганде против России, чтобы относиться к ним снисходительно. Вот и переполнилась чаша терпения в какой-то момент.

Вполне возможно, с обеих сторон…

Не удивляет?

—