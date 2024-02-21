Добавляем свитер в полоску, тренч оверсайз или тунику: с чем сочетать мешковатые джинсы весной

Настало время попрощаться со скинни, плотно облегающими ноги и создающими впечатление, что это второй слой кожи. Весной 2024 года наступает эра комфорта, и мешковатые джинсы вступают в свои права.

Бойфренды, багги, “релаксед” вновь возвращаются на подиумы и улицы городов, становясь неотъемлемым трендом этой весны. Фасон отличается оригинальным кроем, за счет чего обеспечивается комфорт и свобода движений, что делает джинсы идеальным выбором.

Маст-хэв весеннего гардероба

Мешковатые джинсы привносят в образ непринужденность и легкость, что особенно ценится в весеннее время, когда природа пробуждается, а мечтательно-радостное настроение нас не покидает. Деним, сочетающие в себе стиль и практичность, становится универсальным элементом гардероба, подходящим для создания образов в различных стилях – от кэжуал до более элегантных. Свободные джинсы легко адаптируются под любой тип фигуры, что делает их фаворитом среди модниц всех возрастов.

Мешковатые джинсы, отлично подходящие для создания непринужденного лука, – удобная и стильная вещь, которая может стать основой для множества интересных образов. С чем сочетать их этой весной?

С пальто и свитером

Многослойность – это наше все. Стильный и практичный подход, позволяющий создать интересные и глубокие образы, – прекрасная возможность для экспериментов и выражения своего индивидуального стиля.

Чтобы получился стильный аутфит, достаточно надеть элегантное черное пальто с теплым свитером и любимыми кроссовками. Это настоящее воплощение беззаботного шика!

С тренчем на несколько размеров больше нужного

Оверсайз, который многие стилисты назвали антитрендом, никак не хочет сдавать своих позиций. Этой весной будут в моде не только широкие, мешковатые джинсы, но и верхняя одежда, которая выглядит так, словно она с чужого плеча. Стоит заранее обзавестись модной вещичкой – объемным тренчем до пят, который добавит нежному романтическому образу несколько небрежный вид.

С водолазкой

Стильная однотонная водолазка этой весной правит бал. Хлопковая, шерстяная, кашемировая – она отлично сочетается с мешковатыми джинсами. Кроме того, такая комбинация идеально работает на контрасте между облегающим верхом и широким низом. А дополнить эффектный лук можно как модными кроссовками, так и ботильонами на высоком каблуке.

Со свитером в полоску

Очаровательные дамы, желающие немного поиграть с образом, могут дополнить наряд теплым свитером в полоску, который всегда актуален. Если стильная вещь имеет контрастные полосы, то можно использовать этот цвет в других элементах образа, например, в обуви или аксессуарах.

С коротким топом, не скрывающим животик

Весна диктует свои правила, и вот на смену теплым джемперам приходят футболки и топы, не скрывающие женских прелестей. Этот стиль понравится юным и стройным модницам, готовым на смелые эксперименты. А сверху можно набросить однотонный кардиган, который придаст смелому луку расслабленность и непринужденность.

С белоснежной рубашкой

Модницы, мечтающие создать классический образ, смогут сделать это быстро и просто: достаточно дополнить мешковатые джинсы белой базовой рубашкой. И заправить ее за пояс. Никто не сможет устоять перед шармом очаровательного аутфита – лаконичного, но такого притягательного.

С укороченным блейзером

Дамы, которым близок стиль кэжуал, могут дополнить широкие джинсы укороченным блейзером. И похоже, это идеальный ход, который точно не останется незамеченным сильной половиной мира.

С белой футболкой и цветными кроссовками

Если все остальные образы вызывают некий скептицизм, можно воспользоваться советом стилистов, считающих, что базовая белая футболка придаст любому луку особое настроение. Спортивный шик – всегда актуальный стиль, который легко можно воплотить в нарядах, а цветные кроссовки, обращающие на себя внимание, – та самая изюминка непринужденного лука.

С яркой туникой

Легкая туника нежных весенних оттенков идеально сочетается с мешковатыми джинсами. Стоит добавить к образу мини-сумочку на цепочке, чтобы придать ему завершенность и особый шарм.

Надеемся, что эти идеи помогут создать стильные образы с мешковатыми джинсами весной. Приятных экспериментов с модой!