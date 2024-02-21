Мнение: О феномене Такера Карлсона… Почему интервью с ним у Путина получилось мегауспешным?

После интервью Владимира Путина с Такером Карлсоном, которое «никто не смотрел», и которое увидело почти 5% совершеннолетнего населения Земли, в мире произошли интересные события. Французский президент Эмманюэль Макрон экстренно отменил свой визит в Киев «по соображениям безопасности». Немецкий канцлер Олаф Шольц прилетел в Вашингтон, чтобы обсудить с американским президентом Джо Байденом насущные вопросы.

Может, это просто «совпадение». Но диалог Шольца и Байдена в Белом доме вышел до крайности показательным.

— Герр Байден, Вы, наверное, уже наслышаны, что этот несносный русский президент [Владимир] #Путин дал двухчасовое интервью этому вашему Такеру Карлсону, притом весьма «смехотворное»? Если что, я его не смотрел…

— Да, мистер Шольц, я тоже не смотрел это интервью. Но Вы совершенно правы: оно получилось именно «смехотворным». Как Вам, например, его заявление, что Польша «вынудила» Германию напасть на себя?

— О, герр #Байден, зачем же Вы так сразу с козырей-то? У нас ведь ещё много чего есть обсудить…

— ОК, мистер Шольц. Давайте уже от Ваших анекдотов перейдём к нашей повестке. Знаете, я тут недавно поговорил с вашим… ну, то есть, с французским президентом [Франсуа] Миттераном….

И собеседники продолжили разговор уже «не для прессы».

Не такой уж и скромный эффект для «провального» #интервью, которое «никто не видел», верно?

Тем более, что его продолжают смотреть в мире. Счётчик показов крутится…

Конечно, здесь играет роль мастерство Такера Карлсона как пиарщика, промоутера и SMM-щика. Он продолжает эпатировать публику, безжалостно ломая её стереотипы о жизни в России. Где вовсе не медведи с балалайками по улицам городов ходят. А напротив, метро — чистое, макдаки — съедобные, магазины — обильные, а цены низкие. И это всё работает на раскрутку его интервью с Владимиром Путиным. Ну интересно же западному обывателю понять, отчего такая красивая жизнь в стране «адской» диктатуры.

И вот он, этот бюргер, ситуайен или даже реднек гуглит «интервью с Путиным». И натыкается сразу на полный вариант — 2+ часа с переводом. «Oh, Schit!», — тут же думает этот обыватель, не привыкший напрягать мозги. А покороче нельзя?

Можно.

Пока в Берлине, Париже и Вашингтоне лидеры корёжились и корчились под напором двухчасовой правды, не найдя ничего лучшего, кроме как голословно объявить: «Не смотрите! Он всё врёт!», настоящие лидеры, ЛОМы из числа западных интеллектуалов быстро, в 5–15 минутных роликах всё распедалили. И что Владимир Путин прочёл за 20 минут Такеру Карлсону настоящую лекцию по истории на уровне колледжа, причём ни разу не заглянув в шпаргалку, о более чем тысячелетней истории «русско-украинских» отношений. И что #Россия до последнего пыталась договориться «по-хорошему», но Запад её предложения отверг. И что она, в общем-то, даже сейчас не против договориться «с учётом всех реалий», однако упёртые украинские власти даже издали специальный закон, такие переговоры запрещающий. И что #Россия в своей борьбе за #безопасность юго-западных границ пойдёт до конца.

Но не до Варшавы, Берлина и Парижа, а максимум до Львова, где заканчиваются «исторически русские земли». Потому что России чужого не надо, но своё она возьмёт.

Тут западный обыватель выдыхает и начинает чесать в затылке. С одной стороны, вроде бы Украина «борется за свободу» от русских. С другой украинцы и русские — «один народ». И украинцы сами почти полтыщщи лет назад пришли к русским со словами «мы братья». А теперь говорят, мол, мы — небратья. Чёрт их там разберёт. Но ведь тысячелетняя #история — это внушает. Да во всей Европе раз-два и обчёлся стран, существующих в своих нынешних границах с 1024 года! Да пусть даже с 1654-го. Не, в такое экзестенциальное дерьмо лучше не соваться. Но наши дураки-политики зачем-то в него влезли. Зачем? За свободу Украины от Путина? Ну, ОК. А теперь мои #налоги идут на содержание этих «вольных украицев», которые сами почему-то за свою свободу воевать не хотят. В одной только Германии — 600 тыс. потенциальных украинских призывников… А почему они в Германии вместо Avdyevka? И почему я, Ганс из Бремена, должен за это платить?

Так-так… А чего от этих украинцев хочет #Путин? Вау! Он хочет с ними договориться по-хорошему. Ох, майн год! Этого мне ещё никто не говорил, что Путин уже год, как хочет мирных переговоров. Ну, да, «с учётом реалий». А что, кто-то готов вести переговоры в отрыве от них, на основе фантазий? Ах, вот: украинский президент Владимир #Зеленский — хочет. Ну, блин, даёт чувак! Его сограждане гибнут, его страна разрушается, её #экономика летит в пропасть, а он хочет много денег от России и прямо запрещает переговоры без оплаты. Он наркоман, что ли?

Ладно, пусть «не хочет поддаваться шантажу». Его дело, хотя это глупость. Мы же все знаем: когда тебе приставили нож к горлу — не геройствуй, отдай кошелёк. Он хочет бороться? Окей. Но почему я, Ганс из Бремена, должен своими налогами оплачивать его хотелки и давать #деньги на содержание тех украинцев в #ЕС, которые сами бороться не хотят, кроме как «с дивана»?

Ох, сложна ты, #геополитика. Но что в итоге «в сухом остатке»? У русских с украинцами идёт свара уже тысячу лет. И вот сейчас #Путин предлагает сесть и обо всём договориться, чтобы её закончить. А #Зеленский хочет продолжать эту свару. Но у него нет ни денег, ни оружия, поэтому всё это должны дать мы. Бесплатно. Чтобы война продолжалась. А Путин предлагает её остановить. А наши политики врут, что за мир — Зеленский, а за войну — Путин. Но вот же, Такер Карлсон ясно показал, что всё совсем наоборот. И кому верить — продажным политиканам или тому, что я тут услышал прямо собственными ушами?

И самое главное, что ровно то же самое слышит и понимает не только «средний Джон» и «средний Ганс», «средний Жан» или там «средний Марио». Это слышат и понимают те, за кого все эти середняки голосуют. Кому снова переизбираться уже вскоре. Ясно ведь, какие выводы они сделают?

Ну и как #анекдот «по мотивам»:

Путин: Дорогой Такер, я вам сейчас по памяти расскажу курс истории за тысячу лет…

Байден: Я решительно потребовал от президента Мексики закрыть границу с сектором Газа.

Если интервью пошло в народ и стало источником мемов, у кого повернётся язык назвать его провальным?

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