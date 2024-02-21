 

С 2024 года в России появится ЕГЭ по материалам «Разговоров о важном»

21.02.2024, 19:33, Разное
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Государственная дума приняла 20 февраля сразу в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые уточняют порядок проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных школ.

С 1 марта 2024 года список обязательных дисциплин, по которым проводится Единый государственный экзамен, будет дополнен новым предметом – «Разговорами и важном». Замминистра просвещения Дмитрий Тишкин пояснил: полноценному члену общества недостаточно знать русский язык и математику.

– Были предложения внести в этот перечень (перечень предметов для ЕГЭ) историю, однако по итогам многочисленных обсуждений мы приняли решение остановиться на «Разговорах о важном», которые охватывают сразу несколько дисциплин, – пояснил он.

Публиковать экзаменационные материалы по новому ЕГЭ не будут – важно, чтобы школьники готовились к аттестации, исходя из фактических знаний, а не готовых заданий. Пока эксперты советуют учащимся не пропускать ни одного урока «Разговоров о важном», а также конспектировать основные тезисы на занятиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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