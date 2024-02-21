Мнение: Испортил взятие рейхстага

Но вообще надо отметить, что росвластям это самоубийство Мурза совершенно не в кассу и портит им весь замысел – устроить из “взятия Авдеевки” некий аналог “взятия рейхстага”, сразу и к 23 февраля, и к годовщине 24 февраля, и, конечно же, к “выборам” президента. Вчера только слушал по радио какое-то выступление Шойгу, выдержанное в абсолютно бравурном духе – что-то там про высокое полководческое мастерство, беззаветный героизм и про необходимость всех “отметить” и “поощрить”. То есть явно намечалась широкая раздача наград и внеочередных званий, может быть, даже салют. В духе, так сказать, дидов. А что? Во время ВОВ был же салют, к примеру, по случаю взятия Воронежа и Орла? (в которых, помню, не осталось ни одного целого дома и 8 человек выживших горожан). Вот и сейчас надо – по случаю взятия Авдеевки.

А тут Мурз со своим постом про потери. Понятно, почему на него с канала Соловьева орали, что он “предатель”. Они себя имели в виду – что он их “предал”. Думали, что он просто молча утрётся, как все утираются – против лома нет приема. А они будут петь-плясать.

Но нет – получилось внезапно как в финале пьесы Горького “На дне”:

Барон (стоя на пороге, кричит). Эй… вы! Иди… идите сюда! На пустыре… там… Актер… удавился!

Молчание. Все смотрят на Барона. Из-за его спины появляется Настя и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.

Сатин (негромко). Эх… испортил песню… дур-рак!

Но я думаю, праздновать им ничего не помешает. Завтра уже забудут, а всё, что собирались раздать – раздадут.