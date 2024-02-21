Мнение: Андрей Мурз-Кенигтайгер застрелился

В своей смерти он просит винить Соловьева В.

Странный, очень странный февраль… Всем старым ЖЖстам надо почтить память Мурза – он, как-никак, тоже один из самых старых деятелей “эпохи раннего ЖЖ”, чья известность пошла именно с Живого Журнала. Политически он был, конечно, полной противоположностью Алексея Навального, но вот поди ж ты – умер буквально через неделю после него. Навальному было 47 лет, Морозову (это его фамилия) – 44 года.

Мурз покончил жизнь самоубийством и оставил завещание вместе с прощальным письмом у себя в телеграме, который назывался “Нам пишут из Янины”. Его называют “идейным соратником Стрелкова”, хотя я не припомню, чтобы они где-то выступали вместе – да и вряд ли это было вообще возможно, так как Мурз все последние годы находился где-то в районе так называемой ЛБС, а Стрелков – в Москве. Но их сближают; видимо, ввиду их общего крайне критического настроя по отношению к действующей росармии, который они не стеснялись и, главное, не боялись демонстрировать. И вот результат – Стрелков в тюрьме, Мурза, как он сам же пишет в своей прощальной записи, довели до самоубийства.

Непосредственная причина этого, как я понял – пост, в котором Мурз назвал цифру потерь российских войск по итогам боев за Авдеевку. Из-за этого поднялась большая буча, командование потребовала от Мурза удалить этот пост из Телеграма, и к травле присоединились, как расплывчато пишут, “соратники ведущего Владимира Соловьева”; кто-то (то ли сам Соловьев, то ли кто-то из его подручных ведущих) публично в эфире обозвали Морозова-Мурза “предателем”.

В результате Мурз отреагировал в каком-то даже японском, самурайском духе: было нанесено оскорбление чести, и не в силах смыть его как-то по-другому – самурай убивает себя на глазах сёгуна. Мурз убил себя на глазах у всей РФ (сообщения о его смерти сейчас везде, и даже на федеральных телеканалах).

“Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели”. Что ж, Андрей, покойся с миром. Никогда я не разделял практически ничего из того, о чем он писал и во что верил – но у него был прекрасный слог, он любил книги и любил читать, его самого было интересно читать – и при всей жестокости и тупиковости его мировоззрения сам он был человеком чести и жил в строгом соответствии со своими убеждениями.