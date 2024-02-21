 

«Талибан» будет выращивать вьюнок вместо опиумного мака

21.02.2024, 17:53, Разное
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Замглавы движения «Талибан»* Рашид Пуштуни объявил, что с производством опиумного мака в Афганистане покончено. Одновременно с этим страна в ближайшую пятилетку намерена выйти на первое место в мире по выращиванию ипомеи трёхцветной** (вьюнка**).

Как выяснили учёные, содержащиеся в семенах ипомеи вещества обладают наркотическими и галлюциногенными свойствами. При этом растение неприхотливо, легко переносит засуху и жару и разрастается без помощи человека, как сорняк. Вьюнок может расти даже в горных долинах Афганистана, где по нескольку месяцев не бывает осадков, и при этом даёт до 8 урожаев в год.

Именно с помощью вьюнка «Талибан» намерен вернуть себе доминирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции, которые страна потеряла после уничтожения опиумных плантаций исламскими*** радикалами.

– О вьюнке я узнал во время визита в Россию, там это растение произрастает на каждой даче, – говорит Рашид Пуштуни. – Я взял несколько семян с собой и посадил у стены своего дома в Кабуле. Уже через месяц вся стена до потолка**** была увита ипомеей. Не нужно ни поливать, ни собирать колорадского жука, уход минимальный, а урожайность впечатляющая. С помощью этого растения Афганистан наконец-то сможет восстановить утраченные позиции и даже превзойти то, что мы имели во время американского владычества.

* Запрещённая в России террористическая организация
** Наркотические вещества и/или сырьё для их производства
*** Одна из религий многонационального народа Российской Федерации
**** Нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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