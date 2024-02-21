Мнение: Горох, фрукты и генетика – новые достижения России

1. Сбываются мечты мичуринцев: наша страна постепенно покрывается фруктовыми садами и ягодными плантациями. Инвестиции в эту подотрасль сельского хозяйства сравнительно долгосрочные (деревьям и кустарникам всё же надо успеть вырасти), но рост, простите за каламбур, стабильный (ссылка):



В России ежегодно растет производство фруктов и ягод. По предварительным данным регионов, в 2023 году аграрии обновили рекорд, собрав более 1,75 млн тонн продукции в организованном секторе (без учёта винограда). Это на 1,9% выше показателя 2022 года.

Садоводство является одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост. Увеличение объемов производства и снижение импорта, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников — в 2023 году это порядка 13,3 тыс. га.

Традиционно регионами-лидерами в этом сегменте являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики.

2. Фрукты мы в Китай навряд ли будем экспортировать: сами съедим. А вот горох наши китайские друзья покупают у нас охотно. Приятно иметь под боком соседа, который привечает русских бизнесменов на своём огромном рынке (ссылка):



В 2023 г. Россия впервые стала крупнейшим мировым экспортёром гороха, опередив многолетнего лидера — Канаду (последний раз она уступала в 2002 г. Франции, мировая торговля тогда равнялась текущему российскому экспорту).

По сообщению центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2023 г. Россия экспортировала 2,9 млн т гороха (в 2,6 раза больше, чем в 2022 г.). Экспорт Канады составил 2,54 млн т против 2,17 млн т годом ранее.

Успех России стал возможен благодаря открытию китайского рынка (крупнейшего в мире по импорту), состоявшегося в конце 2022 г. Первые партии российского гороха поступили в Китай весной 2023 г., а уже в 4-м квартале Россия обеспечила 46% китайского импорта, практически сравнявшись с Канадой. По данным «Агроэкспорта», за 2023 г. в Китай было отправлено более 1 млн т гороха.

Другими ведущими покупателями российского гороха стали Испания и Турция.

Кстати, французская компания Бондюэль (Bonduelle), известнейший производитель зелёного горошка, теснейшим образом связана с Россией (ссылка):

Основное производство находится в Краснодарском крае Российской Федерации на территории станицы Новотитаровская, где и произрастают все овощи, используемые в изготовлении консервов. В связи с деятельностью в России на фоне российско-украинской войны украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию в число международных спонсоров войны.

3. В Минсельхозе решили, что с зерновым экспортом у нас и так всё хорошо, и стоит теперь сосредоточиться на поддержке менее крупных секторов сельского хозяйства. Это может снизить общие темпы роста агросектора, но зато обеспечит импортозамещение и ограничит рост цен на внутреннем рынке (ссылка):

Министерство сельского хозяйства России предложило обновить стратегию развития отрасли, резко снизив показатели как по росту сельхозпроизводства, так и по экспорту. <…>

Если ранее ожидался рост производства на 3 процента, то теперь в два раза меньше, а прогнозы по поставкам за рубеж упали с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда. В прошлый раз стратегию корректировали в сентябре 2022 года, не теперь ситуация изменилась.

Во многом падение стоимости экспорта объясняется его переориентацией на более бедные страны. Новыми приоритетами становятся Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Ближний Восток и СНГ. В прошлом году на дружественные государства из этих регионов приходилось 87 процентов экспорта. Сильнее всего выросли поставки в Китай — на 50 процентов.

Еще одной причиной, отмечает издание, может стать стремление сдержать рост стоимости внутри страны. Уменьшение вывоза приведет к росту предложения, а значит, цены на внутреннем рынке окажутся существенно ниже мировых.

Также свое влияние окажет смена приоритетов государственной поддержки, которая должна сосредоточиться в тех низкорентабельных и нерентабельных направлениях, которые признаны властями приоритетными. Предположительно, ими станут генетика, селекция, молочное скотоводство, птицеводство и производство яиц.