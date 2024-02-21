 

Мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

21.02.2024, 17:12, Новости дня
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Москва оказывает бизнесу грантовую поддержку по пяти программам. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Предприятия могут получить финансовую помощь в патентовании изобретений и полезных моделей в России. Город компенсирует 75 тысяч рублей. Компании могут подать сразу несколько заявок.

На эти же цели за рубежом организации могут рассчитывать на помощь от Москвы в размере до двух миллионов рублей, уточнил Собянин.

Также до двух миллионов рублей столица выделяет на пилотное тестирование разработок. По приобретению оборудования и развитию деятельности город компенсирует до 50% затрат. Максимально в течение года компания может рассчитывать на 30 миллионов рублей.

В рамках программы возмещения бизнес-ангелам Москва компенсирует до половины размера инвестиций. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей.

Собянин отметил, что город открыл прием заявок по всем пяти программам поддержки. Получить подробную информацию и подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

В столице также действует программа льготного кредитования промышленных предприятий – производителей микроэлектроники, автокомпонентов, лекарств, строительных конструкций и другой продукции. В прошлом году поддержку получили более 40 компаний.


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