О степени аллергенности продуктов и способах профилактики аллергии

Врач-терапевт Светлана Якушкина рассказывает о степени аллергенности продуктов и способах профилактики аллергии. В разговоре с «Газетой.Ru», доктор Якушкина подчеркнула, что пищевая аллергия, начавшаяся в детстве, часто сопровождает человека на протяжении всей его жизни. При встрече с аллергеном организм вырабатывает антитела, что может проявляться в различных симптомах: рвота, крапивница, отек горла, приступ астмы и другие.

Аллергические реакции могут быть вызваны различными продуктами, но их проявление зависит от множества факторов, включая особенности иммунной системы, наследственность и степень аллергенности продукта. Якушкина подчеркнула, что среди сильных аллергенов выделяются молочные продукты, рыба, яйца, орехи, арахис, мед, цитрусовые, куриное мясо и другие.

Говоря о профилактике, врач рекомендует начинать ее еще на этапе беременности, следя за гипоаллергенной диетой матери и продолжительным грудным вскармливанием.

Важно отметить, что влияние пищевой аллергии на организм может быть значительным, поэтому важно обратить внимание на профилактические меры.