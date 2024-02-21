 

Анализ возможных причин выключения смартфона

21.02.2024, 16:20, Разное
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Владимир Ульянов, глава аналитического центра Zecurion, поделился рекомендациями по возможным причинам выключения смартфона. В первую очередь, он отметил необходимость проверки заряда устройства, советуя подключить его к зарядному устройству и дать время для зарядки.

Если это не помогло, эксперт предложил попробовать перезагрузить телефон, задержав кнопку включения на несколько секунд. В случае, если и это не помогло, Ульянов советует сбросить гаджет до заводских настроек, хотя это приведет к удалению всех файлов. Отмечая различия в процессе сброса для разных операционных систем, специалист указал на важность ознакомления с инструкцией к конкретному устройству в интернете.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, ранее предупреждал, что смартфоны, включая iPhone, не следует сушить в рисе, чтобы избежать засорения разъемов устройства.

Эксперты также назвали наиболее энергозатратные приложения на смартфонах.


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