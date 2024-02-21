Улучшенные микрофоны iPhone 16 улучшат работу Siri в iOS 18

Аналитик Haitong Джефф Пу утверждает, что iPhone 16 получат новые микрофоны с улучшенным отсечением шумов, что сделает голосовое управление более точным. MacRumors пишет ожидаемое улучшение в работе Siri с выходом iOS 18.

По мнению Пу, некоторые функции генеративного искусственного интеллекта iOS 18 будут доступны только в iPhone 16 благодаря новым микрофонам и более мощным нейропроцессорам Neural Engine в чипах A18 и A18 Pro. Прогноз Пу подтверждают и другие источники, включая инсайдера Минг-Чи Куо, который утверждает, что улучшенные микрофоны iPhone 16 значительно улучшат работу Siri и будут более водонепроницаемыми.

Apple, скорее всего, представит iOS 18 на конференции WWDC в июне 2024 года, где будут раскрыты подробности об ИИ-функциях операционной системы.