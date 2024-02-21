Экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов – Собянин

Ежедневно в столице проводят около 500 экскурсий. Помимо пешеходных и речных прогулок, москвичи и гости города могут посетить обзорные и тематические экскурсии, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, в Москве работают три тысячи экскурсоводов. Они вносят большой вклад в развитие туристической отрасли города.

Собянин отметил, что в 2023 году 11,3 миллиона человек посетили Москву с экскурсией. Это на 75% больше, чем в 2022-м.

“Столица становится все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок”, – подчеркнул мэр.

Подобрать подходящую экскурсию под индивидуальные потребности можно на сайте туристического сервиса RUSSPASS. Всего в Москве проводится более 1000 экскурсий, добавил Собянин.

В 2023 году столицу посетили более 24,5 миллиона человек. Среди них 2,3 миллиона человек прибыли из Индии, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. В бюджет города поступит 178 миллиардов рублей – на эти деньги можно построить около 70 школ.