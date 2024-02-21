 

Соловецкие камни из Москвы и Петербурга отправили на срочную реставрацию

21.02.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 20 февраля с Лубянской площади Москвы сотрудниками министерства культуры был вывезен Соловецкий камень.

Как рассказали журналистам в ведомстве, по итогам внеплановой проверки памятника жертвам политических репрессий эксперты пришли к однозначному выводу – монумент необходимо срочно демонтировать и отправить на реставрацию.

– Наши специалисты постоянно мониторят состояние памятников, поэтому как только поступил сигнал от обеспокоенных граждан, что на Соловецком камне обнаружена трещина, мы тут же отдали распоряжение спасать монумент, – сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная.

На следующий день после «эвакуации» московского памятника, на срочную реставрацию был также отправлен Соловецкий камень из Петербурга. На нём специалисты обнаружили 4 скола и 2 трещины.

Оба монумента будут полностью восстановлены в рамках нацпроекта «Культура», экспертный совет Минкульта на экстренном заседании уже выделил на эти работы 140 миллионов рублей из резервного фонда. По предварительным данным, реставрация займёт не менее пяти лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Джордж Сорос оказался единственным белым мужчиной, которого умеет рисовать нейросеть Gemini

23.02 / Медведков поделился своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией

23.02 / Историк: «Закончив придумывать Украину, Ленин придумал Армению»

23.02 / Пропутинское мнение: О смерти на взлёте… Юля Навальная — всё?

23.02 / Мнение: О британских долбодятлах… Как можно быть настолько тупыми?

23.02 / Мнение: О шоке для Штатов… Нуланд, что с лицом?

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”

22.02 / Мнение: Россия после Навального. Ушла эпоха

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Распаковка “Абрамса”

22.02 / Мнение: Красота не спасёт мир, Достоевского не запретили, Госдеп против «матерей» и «отцов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика