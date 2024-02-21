Соловецкие камни из Москвы и Петербурга отправили на срочную реставрацию

В ночь на 20 февраля с Лубянской площади Москвы сотрудниками министерства культуры был вывезен Соловецкий камень.

Как рассказали журналистам в ведомстве, по итогам внеплановой проверки памятника жертвам политических репрессий эксперты пришли к однозначному выводу – монумент необходимо срочно демонтировать и отправить на реставрацию.

– Наши специалисты постоянно мониторят состояние памятников, поэтому как только поступил сигнал от обеспокоенных граждан, что на Соловецком камне обнаружена трещина, мы тут же отдали распоряжение спасать монумент, – сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная.

На следующий день после «эвакуации» московского памятника, на срочную реставрацию был также отправлен Соловецкий камень из Петербурга. На нём специалисты обнаружили 4 скола и 2 трещины.

Оба монумента будут полностью восстановлены в рамках нацпроекта «Культура», экспертный совет Минкульта на экстренном заседании уже выделил на эти работы 140 миллионов рублей из резервного фонда. По предварительным данным, реставрация займёт не менее пяти лет.

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