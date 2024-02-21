Скандалы: Мы им нефть, они нам — чай

Какими товарами обмениваются Арабские Эмираты и Россия

При развороте на Восток Россия наладила неплохое сотрудничество с Арабскими Эмиратами. Однако последние новости оттуда тревожат: банки ОАЭ внезапно стали отказывать в проводке платежей из России и в Россию. А кому-то и вовсе закрыли счета. Таким образом их финансисты стремятся защититься от вторичных санкций.

Судя по объему товарооборота между странами за последние пару лет, в обоих направлениях поставки подросли в разы. «Фонтанка» изучила данные таможни ОАЭ и посмотрела, какими товарами мы меняемся с ними и чему именно угрожает осторожность арабских банкиров.

Что движется из России в Эмираты

Начнем с общего. Публикация таможенной статистики в ОАЭ проистекает медленно, солидно и неторопливо. Зато, в отличие от РФ, она все же есть. Так что хоть о ней и приходится говорить в прошедшем времени, зато с точностью до последнего дирхема.

За шесть месяцев минувшего года Арабские Эмираты импортировали из России товаров на 16 млрд дирхемов. Это 400 млрд рублей, или 4,32 млрд долларов, если считать по курсу валют на сегодняшний день. Итоговые данные по 2023 году таможня ОАЭ пока еще не опубликовала, но уже сейчас видно, что в прошлом году Эмираты ввезли из России многократно больше, чем во все предыдущие времена. За шесть месяцев 2022 года было всего 5,4 млрд дирхемов, в 2021-м — 6,8 млрд (в рублях — надо умножать на 25). И дело не только в нефти.

В целом место России в торговле ОАЭ весьма скромное, даже несмотря на колоссальный рост. Год назад не набиралось и одного процента в импорте, а сейчас — гордые 3,15%. Поставки нефти и нефтепродуктов выросли за год в шесть раз. Но для наших арабских партнеров это все еще лишь 7% импорта этих товаров. Даже Пакистан отправляет в ОАЭ в 2,5 раза больше нефти, чем мы. Все же Эмираты — ключевая экономика в своем регионе, а до нас слишком уж далека.

Переходя к частному, отметим, что ассортимент экспортируемого ОАЭ из РФ в сравнении с тем же Китаем более скудный, причем и по объемам, и по номенклатуре, но интересы обеих стран в чем-то совпадают.

Топ-5 Эмиратов в денежном эквиваленте выглядит следующим образом: золото, нефть, летательные аппараты, злаки и оптические аппараты, на них в совокупности пришлось едва ли не 95% всего импорта.

Золото

Абсолютный рекордсмен по поставкам из России в Эмираты — золото (настоящее, а не черное): 11,7 млрд дирхемов (или 3,2 млрд долларов) и 154 тонны за каких-то полгода. Еще не так давно крупнейшим покупателем золота была Великобритания, получавшая из России сотни тонн ежегодно, но времена изменились. Золото традиционно было одним из крупных источников поступления валюты для России, и Европа активно его скупала.

Запрет на ввоз российского золота был введен Великобританией лишь спустя полгода после начала операции на Украине. До этого она платила примерно по 15 млрд долларов в год за него. В 2021 году поставки составляли 266 тонн. На Швейцарию и Германию приходилось чуть больше 13,5 тонны. Так что полугодовой объем Эмиратов в 154 тонны — хорошая замена традиционным покупателям в западном направлении. Жаль, что в долларах получается заметно меньше.

Нефть

Как ни странно, при всем обилии нефти на Аравийском полуострове, российское черное золото Эмираты тоже интересует, причем с каждым годом все сильнее. Только за 1 полугодие 2023-го ОАЭ купили его у нас 1,3 млн тонн на 2,6 млрд дирхемов (0,7 млрд долларов).

И хотя Дубай, по мнению экспертов из Швейцарии, стал для российской нефти «новой Женевой», для ОАЭ мы далеко не первые. По итогам первых 6 месяцев прошлого года Россия заняла пятое место в рейтинге поставщиков, уступая Ираку (3,4 млн тонн), Пакистану (2,7 млн тонн), Индии (1,7 млн тонн). Ради интереса: в 2022-м мы были на 13-й позиции, в 2021-м — вообще на 16-й.

ОАЭ в целом резко нарастили покупку нефти на внешнем рынке, постепенно превращаясь в крупный международный хаб с мощнейшей базой по переработке. Тот же Ирак использует Эмираты как свой НПЗ. Отправив туда за полгода 3,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, назад за это же время он получил 2,7 млн тонн, правда, уже гораздо дороже.

Ну и не стоит забывать о том, что придя на новый для себя рынок, тем более с ограниченным набором весьма неуникальных товаров, мы были вынуждены отгрызать свою долю у куда более традиционных партнеров ОАЭ. К примеру, средняя стоимость поставок нефти в первом полугодии 2023 года из России составила около 76 долл/баррель, тогда как средние цены на мировом рынке тогда были значительно выше. Крупнейший поставщик — Ирак — продавал в ОАЭ нефть за тот же период в среднем по 98 долл/баррель, а Индия, Саудовская Аравия и Катар даже чуть дороже 100 долларов.

Так что неудивительно, что выгрызя себе место на эмиратском рынке, Россия сумела подвинуть там ближайших соседей ОАЭ. Если говорить грубо, то наши поставки 1,3 млн тонн обернулись потерями для Саудовской Аравии и Омана по 500 тыс. тонн с каждого и еще 300 тыс. — у Бахрейна.

Было бы очень большой ошибкой говорить, что ОАЭ стали таким уж важным рынком сбыта для России. Конечно, для нас это тоже единицы процентов. Однако положение дел сейчас не такое, чтобы не радоваться новому покупателю лишней пары миллионов тонн нефти, тем более по цене, заметно превосходящей санкционный уровень.

Зачем арабам российская нефть

Нефть на Аравийском полуострове добывается намного легче, чем в России, и затраты на ее добычу несопоставимы с нашими. Согласно расчетам Saudi Aramco, себестоимость добычи в РФ — в среднем свыше 40 долларов за баррель, тогда как в ОАЭ — чуть больше 20 долларов (самая дешевая нефть — в Саудовской Аравии — меньше 10 долл/баррель). Так зачем же ОАЭ ее покупать? Как отмечают эксперты, Эмираты закупают российскую нефть с дисконтом, а свою нефть экспортируют на мировые рынки. По экспертным оценкам, в 2023 году Эмираты продали около 140 млн тонн только сырой нефти. Причем она активно замещает рынки, откуда ушла Россия. Только в Европу объем поставок в прошлом году из ОАЭ утроился, до 300 тыс. баррелей в сутки. Другие направления, куда направляется арабская нефть и нефтепродукты — Ирак, Пакистан, Южная Африка, Джибути, Оман, Мозамбик, Саудовская Аравия, Танзания и Ливан.

— Объединенные Арабские Эмираты имеют очень разветвленную сеть экспорта нефти. Соответственно, когда Россия поставляет нефть в ОАЭ, они могут оставлять ее для своих нужд. Говоря грубо, российскую нефть перерабатывают, а экспортируют больше своей. То есть мы можем использовать их возможности или возможности их партнеров для экспорта своей нефти и так далее. Мы экспортируем через очень много разных стран. В свое время, когда Турция покупала нефть у запрещенных организаций, то формально она покупала эту нефть у Колумбии, Болгарии, даже Израиля и так далее. Это вопрос организации финансовых потоков, — объяснил «Фонтанке» экономист Александр Делягин.

Все остальное

Летательные аппараты (или статья 88 ТН ВЭД), поставляемые из РФ в Эмираты, примечательны в денежном эквиваленте: их мы экспортировали на 0,5 млрд дирхемов. Для сравнения: на 0,3 млрд дирхемов в 2022 году и 0,09 — в 2021-м. С ними все довольно понятно: десятки частных джетов перебазировались из России в ОАЭ из, так сказать, логистических соображений.

Четвертый самый популярный товар, импортируемый ОАЭ из РФ, злаки, в тоннах не особо впечатляют, всего 300 тыс. тонн за 1 полугодие прошлого года. Но когда знаешь, что в 2022-м мы экспортировали в Эмираты всего 2 тыс. тонн зерновых, кажется, что не так уж и плохо, тем более что это принесло российским поставщикам более 100 млн долларов. Всего за год РФ вошла в тройку крупнейших поставщиков зерна в ОАЭ, уступая Австралии и Индии и подвинув таких мировых грандов, как Канада и Аргентина. Впрочем, анализ таможенной статистики Эмиратов очень наглядно демонстрирует принцип «ничего личного, просто бизнес». Наряду с увеличением закупок пшеницы в России, ОАЭ внезапно сильно нарастили их и на Украине. Правда, всего 57 тыс. тонн на 20 млн долларов, но логистические затруднения с началом СВО наблюдались не только у нас.

К слову, у Минсельхоза, как у профильного ведомства, данные по экспорту в Эмираты сельхозпродукции есть за весь прошедший год — 902 тыс. тонн. Основная составляющая отгрузок — пшеница, ячмень и кукуруза.

Замыкает топ-5 экспорт черных металлов — 149 млн дирхемов, или 32 тыс. тонн, что примерно соответствует объемам отгрузки за 2022 год, когда за весь год мы экспортировали в Эмираты 67 тыс. тонн. И хотя на фоне 2021 года, когда РФ отгрузила ОАЭ 263 тыс. тонн черных металлов, снижение поставок очевидно. И здесь ничего личного. Просто ОАЭ решили поддержать свои металлургические предприятия, и в 2020 году на четыре месяца ввели запрет на экспорт металлолома, а в дальнейшем последовательно его продолжали.

Что движется из Эмиратов в Россию

По направлению Эмираты — Россия уже несколько лет подряд движется стабильный поток товаров. Однако 2023 год явно станет прорывным.

Внезапно оказалось, что маленькое и гордое арабское государство посреди пустыни может быть источников столь ценных для России товаров. В столбике «реэкспорт» за первое полугодие 2023 года первое место заняла электроника на 1,36 млрд долларов. На втором месте — промышленное оборудование на 400 млн. Тройку замыкают легковые автомобили на 100 млн долларов.

Чтобы понимать масштаб этого тектонического логистического сдвига, стоит отметить, что в 2021 году ОАЭ поставили в Россию электроники на 200 млн долларов, промышленного оборудования — на 20 млн, а автомобилей — на 20.

На 17 млн долларов правоверные Эмираты за 6 месяцев 2023-го направили в Россию алкогольные напитки. В среднем оптовая цена — 8,8 доллара за литр, то есть, похоже, что-то крепкое и недешевое. Для сравнения, в 2021 году, когда крупнейшим поставщиком того же виски в Россию была Великобритания, его средняя таможенная стоимость не превышала 5,3 доллара за литр.

Есть у ОАЭ и свой собственный экспорт. В топ-10 позиций входят чай и пряности (самый массовый арабский бренд в России — Alokozay), сигареты, пластмассы, нетканые материалы, красящие вещества, эфирные масла и парфюмерные средства, ювелирные изделия.

За первое полугодие 2023 года объем отгрузок своих собственных товаров в денежном эквиваленте измерялся 95 млн долларов США, из которых 87% составляли товары из топ-10. Если и во втором полугодии минувшего года товарооборот между странами шел так же бойко, то годовые показатели смогут улучшить результат 2022 года вчетверо, когда общий объем отгрузки в денежном эквиваленте составил всего 218 млн дирхемов, или 58,6 млн долларов.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”