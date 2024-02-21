Такер Карлсон посоветовал американцам пожить в Москве — из любви к Америке

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Американцы отвыкли от чистоты и порядка в городах, поэтому визит в крупнейшую европейскую столицу — Москву — ожесточит их и настроит против руководства США, полагает независимый журналист Такер Карлсон. Плачевное состояние американских мегаполисов свидетельствует о том, что страна переживает крах, заявил он в интервью The Blaze.

Перейду к кое-какой критике в ваш адрес. Джон Стюарт недавно выложил материал о вас, не знаю, видели ли вы…

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Нет.

Я их тоже никогда не смотрю!

Итак, вы приехали, сказали: «В Москве чистота, метро чудесное, люстры…» Я знаю вас, Такер, вы достаточно умны, чтобы знать, кто построил всё это, чтобы оно так выглядело, и почему. И Дюранти приезжал туда…

ТАКЕР КАРЛСОН: Я говорил об этом в своём видео. Итак, Уолтер Дюранти был корреспондентом The New York Times в РФ в 1930-е годы, он отрицал голод на Украине…

Голодомор.

ТАКЕР КАРЛСОН: … который учинил Сталин. Вы правы. Он также отрицал показательные суды 1937—1938 годов, происходивший террор. Итак, это была ложь. Он говорил ложь, и поэтому его посмертно лишили Пулицеровской премии. Я рассказал правду, чтобы пристыдить наших руководителей. Станция метро, которую я показал, была построена Иосифом Сталиным — возможно, худшим человеком в истории — в 1939 году, больше 80 лет назад. И она по-прежнему в идеальном состоянии. В этом вся суть. Посмотрите, что есть в Москве, и сравните с тем, что у нас. И нельзя не задаться вопросом…

Это обвинение против наших руководителей. И я бы порекомендовал всем вашим зрителям и слушателям до единого: если у вас есть такая возможность, поживите недельку в Москве. Не потому, что вы любите Россию, а потому, что любите собственную страну. И сравните этот город, крупнейший город Европы, с 13-миллионным населением, с городом, в котором или рядом с которым вы живёте. Какой город в лучшей форме? Итак, на самом деле, это обвинение в адрес нашего стремительно ухудшающегося уровня жизни и ужасного управления наших лидеров, и это ожесточает. Почему у нас нет такого метро, ни в одном из американских городов? Почему нет ни одного американского города без преступности? Что это такое?!



Погодите! В Северной Корее тоже мало преступников, в Китае нет проблемы с наркоманами. Их ведь можно просто отлавливать на улицах и убивать!



ТАКЕР КАРЛСОН: Но у нас раньше так не было! Мне всего 54 года, и я это помню!

Хорошо.

ТАКЕР КАРЛСОН: Не то чтобы обязательно быть фашистом, чтобы в обществе был порядок. У нас он был! И в День поминовения в 2020 году, когда Джордж Флойд умер от передозировки, всё изменилось. То, что мы получили, это намеренное разрушение американских городов. Я не живу в городе, потому что мне не нравится. Но что я упускал из виду, потому что я не живу в городе, так это то, что не может быть великой страны без великого города. Точка. Или без нескольких великих городов. Города определяют страну. Это не мой выбор — это просто факт, это всегда было правдой. Итак, если все ваши города до единого — выгребные ямы, значит, ваша страна переживает крах. Они могут и не быть такими! Проблему преступности решить легче всего. Просто скажите: «Мы этого не потерпим!» Мы так уже делали. Я это освещал, я написал об этом книгу в 1994 году. Я видел, как Нью-Йорк из очень опасного места превратился в один из безопаснейших городов мира. И для этого не потребовались массовые казни.

Не потребовались.

ТАКЕР КАРЛСОН: Не потребовались даже массовые посадки. Потребовалось только внимание к деталям. Есть граффити — стереть. Люди прыгают через турникеты — арестовать. Если люди носят оружие…

Это называется «теория разбитых окон».

ТАКЕР КАРЛСОН: «Теория разбитых окон» Джеймса Уилсона и Джорджа Келлинга.

Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Одна из самых известных статей по криминологии и, на самом деле, по социологии за всю историю. И она до сих пор верна.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.