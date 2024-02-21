Скандалы: Мэр Ишима надел резиновую перчатку, чтобы пожать руки горожанам

Фёдор Шишкин стал интернет-мемом после того, как в Сети появились фотографии и видео процедуры вручения сертификатов молодым семьям

Градоначальник Ишима в Тюменской области Фёдор Шишкин стал интернет-мемом после того, как в Сети появились фотографии и видео процедуры вручения сертификатов молодым семьям. Мэр жал руку людям, надев резиновую перчатку.

Федор Шишкин в процессе вручения сертификатов на новые квартиры пожал руки людям, надев на правую кисть медицинскую перчатку. Видеозапись и фотографии опубликовал телеграм-канал ишимской администрации.

Мэрия Ишима не дала комментариев случившегося. Однако информация о странном поступке градоначальника уже разлетелась по Сети. Некоторые авторы комментариев в соцсети предположили, что мэр «боится заразиться от простого народа», а другие предложили «заняться другими проблемами и не обращать внимание на такие пустяки».

Ирина Лебухова

Оригинал материала: “Новые Известия”