Скандалы: Мэр Ишима надел резиновую перчатку, чтобы пожать руки горожанам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Фёдор Шишкин стал интернет-мемом после того, как в Сети появились фотографии и видео процедуры вручения сертификатов молодым семьям
Градоначальник Ишима в Тюменской области Фёдор Шишкин стал интернет-мемом после того, как в Сети появились фотографии и видео процедуры вручения сертификатов молодым семьям. Мэр жал руку людям, надев резиновую перчатку.
Федор Шишкин в процессе вручения сертификатов на новые квартиры пожал руки людям, надев на правую кисть медицинскую перчатку. Видеозапись и фотографии опубликовал телеграм-канал ишимской администрации.
Мэрия Ишима не дала комментариев случившегося. Однако информация о странном поступке градоначальника уже разлетелась по Сети. Некоторые авторы комментариев в соцсети предположили, что мэр «боится заразиться от простого народа», а другие предложили «заняться другими проблемами и не обращать внимание на такие пустяки».
Ирина Лебухова
Оригинал материала: “Новые Известия”
Смотреть комментарии → Комментариев нет