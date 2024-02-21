 

В Петербурге за пропаганду ЛГБТ задержали двух мужчин, которые взявшись за руки пытались преодолеть наледь на Невском проспекте

21.02.2024, 13:33, Разное
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Утром 20 февраля в полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратилась пожилая женщина – она заподозрила в пропаганде экстремистской идеологии ЛГБТ двух сотрудников управляющей компании.

Как написала в заявлении пенсионерка, накануне она увидела в окно, что сантехник и слесарь шли «держась за ручки как парочка» по Невскому проспекту.

– По итогам изучения записей камер видеонаблюдения сигнал подтвердился. В настоящий момент оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщил пресс-секретарь петербургской полиции Матвей Юсупов.

По данным «Фонтанки.ру», мужчины отрицают свою нетрадиционную ориентацию. За руки они якобы взялись, чтобы не упасть на «катке, в который превратился тротуар у входа в офис».

– Нормальные мужики, женаты, с детьми. Но город реально не убирают, даже центр, поэтому приходится поддерживать друг друга. Какой-то бабке что-то привиделось, а людям теперь статью рисуют, – сказал источник издания в одном из силовых ведомств Северной столицы.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет тюремного заключения. В ином случае они отделаются штрафом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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