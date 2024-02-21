 

Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации

21.02.2024, 12:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации – переселении горожан из ветхого жилья в современные квартиры комфорт-класса. По словам градоначальника, подобрано еще 12 площадок для возведения новостроек.

“Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Новые стартовые площадки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Новостройки возведут в районах Пресненский, Головинский, Коптево, Лосиноостровский, Останкинский, Преображенский и других.

Всего для реновации подобрано 614 стартовых площадок. Получили новое жилье или находятся в процессе переезда более 154 тысяч москвичей, уточнил Собянин.

Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В декабре квартиры получили 4,4 тысячи человек. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры оформили 3,3 и 3,4 тысячи человек соответственно, сообщил ранее министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

В программу реновации включено 5175 ветхих домов. Их жителям предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Переселение продлится до 2032 года. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Частный космический аппарат из США впервые совершил посадку на Луну

23.02 / «Огромное упущение» Запада — премьер Саксонии призвал к переговорам с Москвой

23.02 / Джо Байден встретился с семьей Навального в Калифорнии и пообещал ввести санкции против Путина

23.02 / Верховный комиссар по правам человека призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины

23.02 / Европа заслужила резкие тирады от Трампа

23.02 / Украинские солдаты устали, но добровольцы им на замену не спешат

23.02 / Протесты с обеих сторон — украинское зерно обанкротит польских фермеров

22.02 / У Байдена две плохие цифры – его возраст и рейтинг одобрения

22.02 / Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

22.02 / Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика