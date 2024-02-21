 

PNAS: материал для трехмерной печати стал разноцветным за счет наноструктуры

21.02.2024, 11:55, Разное
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Инженеры из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали светочувствительные чернила для 3D-принтеров, способные создавать разноцветные изделия без использования красителей. Их открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), опирается на принципы наноструктур, встречающихся на крыльях бабочек, которые могут отражать, рассеивать и поглощать свет, создавая яркие оттенки.

Инженеры смогли воспроизвести этот эффект, облучив материал ультрафиолетовым излучением сразу после его нанесения из экструдера 3D-принтера. Путем синхронизации скорости нанесения материала, движения печатающей головки и интенсивности УФ-лучей они достигли возможности создавать различные оттенки от темно-синего до оранжевого на одном изделии. Кроме того, эта технология позволяет создавать градиентные переходы между цветами на изделиях.

Это значительный шаг в области трехмерной печати, учитывая, что ранее исследователи ограничивались созданием сверхтонкой и нетускнеющей нанокраски на основе кремния.


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