Усталость может объясняться слабым иммунитетом или гормональным сбоем

Патологическая усталость – это состояние, когда человек чувствует себя измученным, несмотря на то, что кажется, что он отдыхает достаточно. Эндокринолог Диляра Лебедева объясняет, что причины такого состояния могут быть разнообразны.

Она указывает на возможные факторы, которые могут вызывать усталость даже при отсутствии повышенных нагрузок. Гормональный дисбаланс, слабый иммунитет, недостаточность гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), железодефицитная анемия, а также возрастные изменения, например, у женщин, могут быть причинами постоянной усталости. Лебедева также подчеркивает, что определенные заболевания или хронические воспаления в организме, такие как депрессия, хронические вирусные инфекции, гепатиты и другие, могут также приводить к постоянному ощущению усталости.

Диабет, особенно с набором веса и увлечением сладким, также может сопровождаться значительным падением энергии. В случае хронической усталости, которая не уходит даже после достаточного отдыха и сна, важно обратиться к врачу для выявления истинной причины проблемы.

Таким образом, понимание различных факторов, которые могут способствовать усталости, поможет более эффективно бороться с этим состоянием и сохранять здоровье.