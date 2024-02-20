GizmoChina: Samsung Galaxy Fit 3 получит алюминиевый корпус и 2,5D-экран

Маркетинговые материалы Samsung, утекшие в сеть, раскрыли особенности нового фитнес-трекера Galaxy Fit 3. По информации издания GizmoChina, устройство будет обладать алюминиевым корпусом с физической кнопкой справа, защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

Samsung Galaxy Fit 3 оснащен 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256 на 402 пикселя и 2,5D-стеклом. Будущий фитнес-трекер станет на 46% крупнее и на 11% тоньше предшественника, предложив больше вариантов оформления циферблата.

Устройство обладает множеством функций для здоровья и фитнеса, включая встроенные пульсометр, датчик SpO2, трекер стресса, счетчик шагов, поддержку 101 режима тренировок и автоматическое отслеживание шести видов активностей. Также будет доступен трекер менструального цикла для женщин.

В часах установлены 16 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенной, а также аккумулятор емкостью 208 мАч, обеспечивающий до 13 дней работы без подзарядки.

Дата анонса и цена на Samsung Galaxy Fit 3 пока неизвестны.