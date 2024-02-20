 

В Санкт-Петербурге на воду спущен крупнейший в мире скрепоносец «Иоанн Кронштадтский»

20.02.2024, 9:33, Разное
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Губернатор северной столицы Александр Беглов лично разбил бутылку шампанского при спуске на воду крупнейшего в мире скрепоносца «Иоанн Кронштадтский».

Водоизмещение судна составляет 30 тысяч тонн, на своём борту он может нести 16 воздушных храмов класса «Херувим».

«Иоанн Кронштадтский» станет первым храмовым кораблём в составе РПЦ. Командование на нём будет осуществлять адмирал-архиепископ, кандидатура которого в настоящее время находится на утверждении в Священном синоде. Судно сможет нести традиционные ценности на расстояние до 3000 километров, что намного превышает способности средств антихристианской обороны, которые стоят на вооружении у стран НАТО. Воздушные храмы смогут взлетать с палубы скрепоносца и садиться на неё в режиме вертикального взлёта и обеспечивать зону вещания телеканала «Спас» и радио «Радонеж» на площади до 10 млн км². Благодаря этому один такой корабль способен обратить в православие территорию такой страны, как Канада.

– Россия – безусловный лидер в мире по производству скрепоносцев, – говорит Беглов. – Кроме нас подобные суда есть только у Италии и Ирана, однако они по своим характеристикам многократно уступают «Иоанну». Корабль способен не только передвигаться в водах мирового океана, но и прокладывать путь через полярные льды, благодаря чему он может в кратчайшие сроки прибыть к берегам вражеских стран – Канады, США и Гренландии. Пусть наши противники знают: если они к нам придут с войной, мы придём к ним со словом Божьим и победим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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