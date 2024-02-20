 

Прибытие инопланетян или еще один загадочный феномен?

20.02.2024, 8:01, Разное
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В ночном небе над городскими зданиями китайской провинции Сычуань местные жители наблюдали странное явление. Десятки таинственных светящихся точек, парящих в воздухе, были запечатлены на видео.

Одно из видео, опубликованное на Douyin, показывает вереницу сияющих огней, напоминающих «дракона, скользящего по небу», простирающуюся примерно на 500 метров над улицами Дэяна. Другие записи демонстрируют бесчисленные светящиеся точки, кружащиеся в лунном свете, которые затем медленно рассеиваются и присоединяются к загадочному «поезду» в небе.

Реакции пользователей соцсетей были разнообразными. Одни утверждали, что это признак прибытия инопланетян на Землю, ссылаясь на научно-фантастические сценарии. Другие же предполагали, что это могут быть следствия природных явлений или даже маленькие насекомые, оказавшиеся на свету.

Несмотря на различные догадки и теории, остается открытым вопрос о природе этих светящихся точек и их происхождении. Специалисты пока не дали однозначного объяснения происходящему, но есть надежда на то, что загадка будет разгадана.

Тем временем, астрономы задаются вопросом: могут ли взрывы сверхновых служить средствами связи в необъятных просторах космоса?

Если где-то в далеких уголках Вселенной действительно существуют разумные цивилизации, желающие установить контакт с нами на огромных расстояниях, то каким образом они могут это сделать? Предполагая, что они не в состоянии прибыть к нам или послать сигналы, превышающие скорость света, их возможности для общения могут показаться такими же ограниченными, как и наши.

В поисках ответа на этот вопрос астрономы из SETI обратились к концепции «точек Шеллинга» – мест, где обе стороны могли бы сосредоточить усилия для установления контакта. В астрономии такой пункт может быть эквивалентом входа в торговый центр на Земле, где два человека могут встретиться после разлуки во время шоппинга. Аналогично, сверхновая – яркое и мощное явление в космосе, которое, возможно, могло бы привлечь внимание других цивилизаций.

Недавно астрономы из различных исследовательских центров отправились на поиски признаков инопланетных техносигналов в окрестностях сверхновой SN 1987A. Хотя их усилия не принесли конкретных результатов, идея о поиске инопланетных сигналов остается актуальной.

– Это отличный пример того, как мы можем организовать наши поисковые усилия, учитывая возможные сценарии, которые могли бы использовать другие цивилизации для привлечения нашего внимания, – отметил астроном Джейсон Райт из Центра внеземного разума Штата Пенсильвания.


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