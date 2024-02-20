Bloomberg: западные правоохранители ликвидировали группировку хакеров LockBit

По данным агентства Bloomberg, правоохранительные органы более десятка западных государств провели совместную операцию по уничтожению хакерской группировки LockBit.

На официальном сайте LockBit появилось сообщение о том, что группировка находится под контролем силовых структур. Представитель ФБР США подтвердил, что в рамках операции, в которой участвовали правоохранители из 11 стран, были изъяты 11 тысяч доменных имен, использованных хакерами для распространения вредоносных программ. Целью операции, которая продолжалась несколько дней, было разрушение инфраструктуры LockBit.

Ранее сообщалось о том, что подразделение Industrial and Commercial Bank of China в США подверглось атаке с требованием выкупа, за ней, по мнению экспертов, стояла хакерская группировка Lockbit.

С начала 2023 года сотни компаний в различных отраслях стали жертвами хакеров-вымогателей.