Мнение: О финале Навального… Что стало причиной смерти?

Следственный комитет РФ затребовал дополнительное время на изучение причин смерти заключённого ИК-3 «Полярный волк» А.А. Навального, осужденного по экстремистской 282-й статье УК. Видимо, никак не могут найти злополучный тромб.

Но не всё так просто.

Говорят, в последний миг перед взором умирающего проносится вся его жизнь. Если это правда, смерть оппозиционного бунтаря Алексея Навального в узком прогулочном каземате, где небо в клеточку, была действительно страшной и мучительной.

Ведь это действительно му́ка — осознать в конце концов, что тебя предали все.

И люди, которые совсем недавно тебя боготворили, носили на руках, внимали каждому слову и надевали белые ленты.

И соратники, обещавшие бороться, но затем севшие… Нет, не на зону, а на финансовые созданные тобой финансовые потоки.

И даже самый близкий человек, супруга и мать твоих детей…

Тоже тебя предала. Как в самом банальном смысле,…

…так и в самом главном, высоком.

И, да, предательство тоже убивает. Иногда — наповал.

А что же до чисто медицинских причин «синдрома внезапной смерти» у 47-летнего мужчины, ранее страдавшего избыточным весом, гиперхолистеринемией, неврологическими нарушениями…

Ау, люди! Ну вы все забыли что ли, что сравнительно недавно пациенту через гульфиковую зону был «введён смертоносный яд», вызывающий необратимые и неизлечимые последствия? Те, кому действительно довелось соприкоснуться с этим «Новичком», до конца своих дней страдали целым букетом расстройств, и неврологических, и сердечно-сосудистых. А некоторые выжившие протянули после попадания токсина в организм всего несколько лет…

А ещё, как выясняется, у многих привившихся западными вакцинами от ковида обнаружены повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, проведённое рядом научных центров в рамках инициативы Global Vaccine Data Network на основе данных 99 млн привитых из восьми стран мира, показало, что у тех, кому ввели мРНК вакцины (Pfizer / BioNTech и Moderna), чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит. А после иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca учёные обнаружили большее, чем обычно, число случаев проявления синдрома Гийена-Барре. По некоторым данным, в бытность свою на свободе осужденный за экстремизм Алексей Навальный вакцинировался и даже ревакцинировался Pfizer’ом.

Человек сам выбрал свою судьбу. Во всех смыслах.

И всё же не предательство ли родных и ближних нанесло Алексею Навальному тот самый, финальный добивающий удар?

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