Мнение: О финале Навального… Что стало причиной смерти?
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Следственный комитет РФ затребовал дополнительное время на изучение причин смерти заключённого ИК-3 «Полярный волк» А.А. Навального, осужденного по экстремистской 282-й статье УК. Видимо, никак не могут найти злополучный тромб.
Но не всё так просто.
Говорят, в последний миг перед взором умирающего проносится вся его жизнь. Если это правда, смерть оппозиционного бунтаря Алексея Навального в узком прогулочном каземате, где небо в клеточку, была действительно страшной и мучительной.
Ведь это действительно му́ка — осознать в конце концов, что тебя предали все.
И люди, которые совсем недавно тебя боготворили, носили на руках, внимали каждому слову и надевали белые ленты.
И соратники, обещавшие бороться, но затем севшие… Нет, не на зону, а на финансовые созданные тобой финансовые потоки.
И даже самый близкий человек, супруга и мать твоих детей…
Тоже тебя предала. Как в самом банальном смысле,…
…так и в самом главном, высоком.
И, да, предательство тоже убивает. Иногда — наповал.
А что же до чисто медицинских причин «синдрома внезапной смерти» у 47-летнего мужчины, ранее страдавшего избыточным весом, гиперхолистеринемией, неврологическими нарушениями…
Ау, люди! Ну вы все забыли что ли, что сравнительно недавно пациенту через гульфиковую зону был «введён смертоносный яд», вызывающий необратимые и неизлечимые последствия? Те, кому действительно довелось соприкоснуться с этим «Новичком», до конца своих дней страдали целым букетом расстройств, и неврологических, и сердечно-сосудистых. А некоторые выжившие протянули после попадания токсина в организм всего несколько лет…
А ещё, как выясняется, у многих привившихся западными вакцинами от ковида обнаружены повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, проведённое рядом научных центров в рамках инициативы Global Vaccine Data Network на основе данных 99 млн привитых из восьми стран мира, показало, что у тех, кому ввели мРНК вакцины (Pfizer / BioNTech и Moderna), чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит. А после иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca учёные обнаружили большее, чем обычно, число случаев проявления синдрома Гийена-Барре. По некоторым данным, в бытность свою на свободе осужденный за экстремизм Алексей Навальный вакцинировался и даже ревакцинировался Pfizer’ом.
Человек сам выбрал свою судьбу. Во всех смыслах.
И всё же не предательство ли родных и ближних нанесло Алексею Навальному тот самый, финальный добивающий удар?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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