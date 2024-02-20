Мнение: Зарплата в литрах бензина, зачем нужны неприятности на работе и рост досрочного погашения кредитов

1. Если измерять зарплату в литрах бензина, которые на эту зарплату можно купить, то в 2023 году зарплаты в России поставили исторический рекорд по величине, перебив все пики времён СССР и, как мы с вами недавно считали, примерно вчетверо превысив уровень начала 2000-х. Впрочем, как поясняет блогер Genby, в реальном мире советские граждане могли купить меньше бензина, чем показывала официальная советская статистика (ссылка):

Да, у нас в 2023 году рекорд.

На самом деле пиков 1977 и 1991 не было. В плановой экономике, товар в эти моменты просто исчезает с заправок. Некоторые до сих верят, что талоны в СССР появились только в 1991 году.

В СССР инфляция выражалась дефицитом, что исправлялось или искусственным повышением цен, или талонами. Но в любом случае содержание бензина в советской зарплате 1969-1990 показывает, что население советской России жило все хуже и хуже, а рост литров в зарплате обычная недоработка неповоротливого бюрократического аппарата, после исправления и введения цен поближе к рыночным. Литры в заплате сразу сокращаются. Как только авто стали выпускать для граждан, сразу число литров в заплате урезали. И даже 2 раза пытались ввести талоны на бензин для всех потребителей.

Отмечу, что автомобилей в РСФСР было столько же 7’254’000 – сколько же, сколько в США в год смерти Ленина (1924). А бензина всё равно не хватало.

К сожалению, это правда. Автомобили в СССР были дефицитом — для их покупки надо было или отстоять длинную очередь, зачастую на 10 лет, или заплатить, допустим, две цены. Поэтому относительно доступный бензин в те годы был в некотором роде насмешкой: как дешёвые бутерброды с красной рыбой в столовых для номенклатуры, в которые людей с улицы не пускали.

Хуже того, дефицитом были и автосервисы, и автозапчасти и, как следствие, места в гаражах. Из-за дикого дефицита и бедности народа оставленный на улице автомобиль был тогда лакомой добычей для мелких воришек. Снять могли всё: от дворников до колёс.

Ещё одним следствием дефицита была коррупция в автомобильной теме. Цитирую характерный фрагмент из воспоминаний Самуила Любицкого, советского программиста — он приехал в командировку на ремонт машинного зала и обнаружил, что компьютеры содержатся в жутких совершенно условиях, вплоть до текущей с потолка воды. Чуть позже выяснилась и причина столь социалистического отношения к народной собственности стоимостью в миллионы тогдашних рублей:

Под утро дождь перестал. Наконец, загрохотала дверь нашего узилища (собачек, видать, снова посадили на привязь) и появился лощеный хмырь – начальник. Мы бросились к нему – так и так, барабан отвалился, чуть ноги не покалечил, консоль вон сдохла, вода кругом, тряпки эти… Тут… вижу по глазам: ему это все… глубоко по барабану… и еще глубже. Цедит: «А-а-а, эту рухлядь списываем, в управлении новая смонтирована». Мы переглянулись – так-так, значит, есть новая машина, а нас сюда загнали. Не нашли, значит, никого, кто б с нами ночь посидел – лучше запереть подрядчика в мокром сарае под собачьим конвоем. Ладно, запомним, учтем… Меж тем хмырь подводит нас к новенькой «семерке» и… остановился, любуясь своей любимицей. Машина блестит, аж сияет чистотой, а ведь вчера лило весь день и всю ночь и грязи на дорогах… Это, значит, была охота вставать спозаранку и выдраивать, чтоб через час снова была в грязи. Ну-ну… Поехали. Разговор, точнее – монолог, об авто: эта «семерка» у него не «жигуль», а экспортная «лада», литраж увеличенный, какой-то моновспрыск на ней, еще навороты… «А вы на киевском авторынке на днях не бывали, почем там …?» — «Да мы, признаться, не знаем, где этот рынок находится» — «А-а-а» — заметно поскучнел, потерял интерес. Приехали в офис. Вчерашний паренек там. «Ну вот, вы тут с Петей, покажите ему как и что. У меня, извините, дел сегодня… К обеду подскочу». Честно признаться, мы шокированы. Приемка – это и экзамен тебе придирчивый, но и ритуал торжественный. Чтоб начальник АСУ, кому это все эксплуатировать, вот так «на Петю» сбросил… А мы-то дурни старались – навернули им такую оптимизацию, язык запросов, генератор отчетов… Ну ладно, обучаем Петю. Время тикает. Когда же приемка? Наконец, к обеду появился: «Ну вот, акты – все подписано. Петя в курсе?» — «Да, Марк Семенович, я все посмотрел» — «Ну и славно. Я извиняюсь, столько дел сегодня, надо бежать. Счастливо, привет Киеву»… И это все? И это приемо-сдаточные испытания? Однако… Слышу за спиной: «Иван Иваныча машину в покраску повез»… И неудобно им при посторонних, и так же хочется шефу косточки помыть. В общем, вскоре диспозиция стала нам ясна: у мужика золотые руки – перебирает двигатели, рихтует кузова; покупает битые (после аварии) авто, восстанавливает, продает. Целая мастерская в гараже. Ну, и чего еще надо? Ремесло в руках надежное, деньги – какие инженеру не снились. Статус социальный не тот: быть «гаражным Мариком» (с годами – «Семенычем») – не комильфо. Поэтому – начальник отдела АСУ. Понятно, красит-рихтует не только местному начальству, но самому «Иван Иванычу» (кто это – не ведаю, но имя произносилось с придыханием). Так что, на работу ему глубоко начхать, а за место свое – не тревожится… Забрали мы акты и пошли. Вторые сутки на ногах. Как до поезда гуляли по Сумской – в упор не помню. В вагоне залез на верхнюю полку и… проснулся в Киеве.

2. Блогер Притчи продуктолога пишет про то, почему не следует избегать трудностей любой ценой (ссылка):



Недавно слушал лекцию «Почему мы не полетим на Марс», где разбирались технически непреодолимые проблемы длительных космических путешествий. Одно из них — невесомость. Человек в невесомости очень быстро слабеет, кальций вымывается из костей, потом надо заново учиться ходить, да еще куча болезней обостряются.

Помню когда сын сломал руку и через месяц сняли гипс, то рука была заметно тоньше и слабее, чем соседняя. А ведь всего месяц прошел!

На нас постоянно действует сила тяжести и давит атмосферный столб и это хорошо. Мы спроектированы так, что без постоянной нагрузки слабеем. Тоже самое и с жизненными невзгодами, мы не любим неприятности, но без них быстро деградируем. Помните, как агент Смит говорил Морфеусу, что первая версия Матрицы выглядела как идеальный мир и поэтому все люди в ней умерли?

В компаниях — тоже самое. Если случаются неприятности — это тяжело морально и физически. Но без этого команда деградирует.

Придумывать форс-мажоры не приходится, они случаются сами. За последние пару месяцев на нас было несколько хакерских атак, а также нашествие SEO-спамеров. Пришлось подсуетиться по технике и даже по юридическим вопросам. В общем, держат в тонусе.

Мораль: непредвиденные задачи и трудности неприятны, но полезны.

3. Мудрая политика российского ЦБ вынудила наших граждан быстрее расправляться со своими кредитами (ссылка):

Российские банковские заемщики чаще гасили потребительские кредиты досрочно в 2023 году. Доля таких погашений за 12 месяцев выросла до 21 процента, хотя в 2022-м находилась на уровне 18 процентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Таким образом, за прошедший год доля досрочных погашений потребительских кредитов в России выросла на 3 процентных пункта. Статистика велась на основе базы из более чем 707,5 миллиона кредитных историй российских физических лиц.

В количественном выражении в 2023 году граждане погасили досрочно в общей сложности более 11 миллионов потребкредитов. Этот показатель превысил значение за 2022 год (6,8 миллиона) на 63,55 процента. В сравнении же с 2021 годом результат за 2023-й оказался на 76,52 процента больше. В качестве основной причины подобной динамики эксперты назвали низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая сохранялась на этом уровне большую часть 2023 года.