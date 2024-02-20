Мнение: Принудительная украинизация, высыпание зерна из грузовиков и конфискация имущества за фейки

1. Некоторые утверждают, будто государственная политика так называемой «коренизации», в том числе и принудительной украинизации, была свёрнута ещё в 1930-е годы. Логика у блогеров такая — русофобом был только Ленин и его команда, а когда Сталин захватил в итоге власть, после 1937-1938, он, будучи русским националистом, гонения на русских немедленно прекратил. Утверждение странное уже хотя бы по той причине, что ровно те же сталинисты называют второй главной заслугой Сталина индустриализацию, которая проходила до 1937. Но утверждение про Сталина-русофила неверно и по сути, так как Сталин продолжал борьбу против русского языка на всём протяжении своего правления, в том числе после Войны. Цитирую (ссылка):



История о насильственной с украинизации и борьбе за русскую школу. Активисты из нацинтеллигенции вопреки желанию учащихся и родителей преобразовали русскую школу в украинскую. Учащиеся протестуют, родители протестуют, а чиновники отвечают: «Если хотите русский язык, так поезжайте в Омск или Томск и там будет вам русский язык, а здесь Украина».

Как вы думаете, когда все это происходит? На современной Украине? Или во времена УНР? Или может это нацистские пособники во время оккупации издеваются над населением?

Нет.

Это 1946 год, Советская Украина, Черновицкая область. (Полностью документ читайте здесь.)

Нацистов только-только прогнали и теперь советские украинские националисты (хорошие, не чета буржуазным националистам) пануют и напоминают русским чужинцам, кто тут господарь. А ученикам говорят: «Ты сегодня хочешь русскую школу, а завтра захочешь гитлеровскую, пошел вон из класса!».

Дружба народов, мудрая ленинская национальная политика, вот это все. Хочешь учиться по-русски? Вот тебе по морде, шовинист проклятый, катись в свой Омск или украинизируйся, советская власть Украину не для вас создавала.

Меня часто спрашивают, зачем я рассказываю «лишнюю» правду про СССР, «это ведь наша история». Всё просто. Потому что каждый день ко мне в комментарии приходят некропатриоты-неокомми с капающей с клыков слюной, которые демонстрируют такие заряженные уровни русофобии, которые и в Финляндии не встретишь. Типичная реплика (очищенная от презрительных искажений слова «Россия»): «Российская Империя была нищей, голодной, отсталой и лапотной, абсолютно никчёмной страной с безграмотным населением и дегенеративной элитой, жалкой блудницей-колонией под управлением великих европейских государств, которые делали с ней, что хотели. Только большевики при помощи массовых расстрелов принесли русским варварам цивилизацию. Современная Россия — столь же никчёмная и слабая страна с дегенеративным народом, которая ничего не производит, о которую все вытирают ноги, и которая может только продавать за бесценок нефть на Запад, чтобы наши воры-капиталисты, в подмётки не годящиеся умным и благородным капиталистам Запада, могли тратить деньги на яхты и кокаин».

Я родился в СССР, это моя Родина (до 1992), и у меня есть тёплые ностальгические чувства к моей стране. Мне грустно, что советская империя распалась, при этом я могу перечислить немало выдающихся достижений Советского Союза: от космических программ и атомных проектов до ледокольного флота и реактивной авиации. Победа над Гитлером — тоже невероятной важности победа, хоть из-за ошибок Сталина русский народ и вынужден был заплатить за неё очень высокую цену, предоставив при этом американцам возможность забрать основные политические и экономические выгоды себе.

Вместе с тем, советская эпоха — всего лишь период в тысячелетней русской истории, при этом 1918-1953 годы были худшими для нашей страны за последние несколько веков, а период 1953-1991 был временем бедным и бестолковым, длинной дорогой к неизбежному распаду СССР.

Поэтому, пока ко мне в комментарии каждый день приходят пещерные русофобы, ретранслирующие мифы неокомми про плохого Николая II, плохого Путина и мудрых советских вождей, я понимаю: наше общество тяжело больно, надо вести просветительскую работу, чтобы снизить вероятность повторения катастрофы 1917. Именно этим я по мере скромных сил и занимаюсь. Например, напоминаю периодически об истории большой украинской мины, которая был заложена Лениным и Сталиным, которую усилил Крымом товарищ Хрущёв, которую беспечно удобрял Брежнев, и которую американцам оставалось в 21-м веке всего лишь подорвать.

2. Украинские товары в Евросоюзе никому не нужны. Даже поляки, которые нас не любят, относятся к украинцам ещё хуже, чем к нам. Не завидую ответственным за украинскую экономику — бесконечно поддерживать этого зомби в стоячем положении невозможно, особенно в условиях пересыхания потока дотаций из Европы и США (ссылка):



Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске на границе с Украиной. Об этом сообщил правый политик и один из организаторов протестов Рафал Меклер в социальной сети Х.

«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», — написал он.

Ранее сообщалось о 1500 грузовиках, скопившихся на украинско-польской границе из-за протестов фермеров. Заблокированы пункты пропуска Рава-Русская — Хребенное и Дорохуск — Ягодин.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

3. Павел Шипилин пишет (ссылка):

Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. <…>

…на имущество иноагентов закон по большому счету не покушается. Только на то, через которое они распространяют фейки — например, на ноутбуки и смартфоны. Ради этого стоило городить огород?

Правда, еще расширен п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к данным статьям в перечне было добавлено условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

То есть если удастся обнаружить, что некий блогер распространил методичку, спущенную ему западными кураторами, и за это распространение ему перевели деньги, то полученную сумму могут конфисковать. Если, конечно, докажут, что она предназначалась именно для публикации фейков об армии.

Причина, по которой государство так осторожно и так точечно применяет механизм конфискации, проста. Если начать отбирать собственность направо и налево, бизнес решит, что завтра могут прийти за ним. Совет «тебя посодют, а ты не воруй» в данном случае не действуют, так как опыт показывает, что на местах всегда наблюдаются перегибы, и что аппетит к экспроприаторам приходит во время еды. Действовать надо предельно точечно и осторожно, даже в случая явных и публичных врагов России, на которых уже и пробу ставить негде. Это выгоднее, чем разочаровывать бизнес, потому что бизнес, не верящий в своё будущее в России, легко может обрушить экономику — закрывшись, зарезав инвестиционные планы или покинув страну.