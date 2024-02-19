Рупор кремлевской пропаганды: Смерть предателя

Смерть предателя.

Максим Кузьминов, убивший в 2023 году сослуживцев и угнавший российский военный вертолет, предположительно, найден мертвым в Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

Что известно:

Валенскийское издание Eureka news пишет, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Его соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".

По вышеупомянутым фактам у полиции также есть версия, согласно которой украинские спецслужбы устранили своего столь неудобного свидетеля.

Первым о произошедшем написала газета ABC, сообщив об убийстве 33-летнего украинца в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Безжизненное тело было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых ранений на пандусе гаража.

Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала, в коттеджном поселке.

Вскоре после этого следователи были предупреждены об обнаружении сгоревшей машины в соседнем городе Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца после того, как нанес жертве смертельные ножевые ранения.

Специалисты из судебной и научной полиции работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования ужасного хладнокровного убийства.

(с) ТАСС

PS. Если он действительно убит, то кто бы его по любому поводу не убил, это в любом случае хорошо. Собаке собачья смерть.

Но при этом нельзя исключать, что тут может быть инсценировка смерти, допустим в случае, если наши спецслужбы узнали, где он скрывается и его таким образом пытаются вывести из поля зрения спецслужб, объявив мертвым.

Так что подождем еще объективного подтверждения, что эту падаль отправили на корм червям.

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